Fate/Samurai Remnant: Koei Tecmo kündigt Action-RPG mit Trailer an

Koei Tecmo und Type-Moon kündigen mit "Fate/Samurai Remnant" ein neues Action-RPG an, das im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll. Ein erster Trailer stimmt euch auf das Fantasy-Abenteuer ein.

Am vergangenen Wochenende kündigte Koei Tecmo mit „Fate/Samurai Remnant“ ein neues Action-RPG an, das 2023 veröffentlicht werden soll. Ein erster Trailer gewährt einen ersten kleinen Einblick in die Story des Titels. Zudem ist eine offizielle Website inzwischen online. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Omega-Force an der Produktion beteiligt

Der Ankündigungs-Trailer zeigt einen jungen Samurai-Krieger, der im feudalen Japan gegen einen mächtigen Feind zu kämpfen scheint. Gerade als sein Gegner zum letzten Schlag ausholt, erwacht eine magische Kraft im noch namenlosen Helden und eine junge Kriegerin taucht vor ihm auf. Beide werden gemeinsam in einem Krieg um den Heiligen Gral kämpfen. Weitere Details zur Story stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus.

„Fate/Samurai Remnant“ ist der neueste Ableger des „Fate“-Franchise, das vom Unternehmen Type-Moon geschaffen wurde. Die Marke umfasst diverse Ableger in unterschiedlichen Medien, unter anderem Anime-Filme und -Serien, Manga-Reihen, Visual Novels und weitere Videospiele. Ein verbindendes Element zwischen den verschiedenen Geschichten, die teils in unterschiedlichen Universen und Zeitlinien spielen, ist ein Wettstreit zwischen Magiern um den Heiligen Gral.

Jedem Magier steht dabei ein Heldengeist, ein sogenannter Servant, zur Seite. Einem Master (Magier) stehen insgesamt drei Kommandozauber zur Verfügung, die als rote Markierungen zu sehen sind. Im Falle des „Fate/Samurai Remnant“-Helden sind diese Zauber auf seinem linken Handrücken zu sehen. Ein Servant wird vom Gral heraufbeschworen. Hierbei kann es sich sowohl um mythologische Figuren als auch reale historische Persönlichkeiten handeln.

Einige Servants tauchen übrigens in verschiedenen Ablegern des Franchise auf. Bei dem Charakter, der am Ende des Trailers kurz zu sehen ist, könnte es sich um eine alternative Version von Miyamoto Musashi handeln, die bereits in anderen Games wie „Fate/Grand Order“ eine Rolle spielte. Offiziell bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

Ebenfalls unklar ist, was das kommende Action-RPG spielerisch zu bieten haben wird. Da Omega-Force an der Produktion beteiligt ist, könnten uns eventuell Massenschlachten im Stile der „Dynasty Warrior“-Reihe oder auch „One Piece: Pirate Warriors“-Spiele erwarten.

„Fate/Samurai Remnant“ erscheint 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). Entwickelt wird der Titel von Koei Tecmo, während Type-Moon das Projekt überwachen wird. Die Firma Aniplex, die auch an verschiedenen Anime-Ablegern des Franchise beteiligt ist, übernimmt die Produktion.

Auf der offiziellen Website ist darüber hinaus das Omega-Force-Logo zu sehen, doch die Rolle des Unternehmens ist noch unklar. Ebenfalls noch unsicher ist, welche Rolle Kou Shibusawa bei der Entwicklung spielen wird, der in der Vergangenheit unter anderem an „Nioh“ mitwirkte.

