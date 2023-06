Gloomhaven: Konsolen-Release des Dungeon Crawlers steht fest

"Gloomhaven" lässt euch in ein düsteres Fantasy-Setting eintauchen.

„Gloomhaven“ ist ein taktisches Rollenspiel von Flaming Fowl Studios und Saber Interactive. Im Oktober 2021 erfolgte der Release für den PC.

Eine Portierung für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch befindet sich längst in Entwicklung. Den genauen Termin haben die Verantwortlichen heute bekanntgegeben: Am 18. September dieses Jahres kommt die Konsolenversion.

Für die Mercenaries Edition, die aus dem Hauptspiel und den DLC „Solo Scenarios: Mercenary Challenges“ besteht, zahlt ihr 39,99 Euro. Wer zusätzlich noch den „Jaws of the Lion“-DLC sowie vier Skins dazuhaben möchte, muss zur Gold Edition greifen. Der Preis dafür beträgt 49,99 Euro, also zehn Euro mehr.

Die User-Wertungen auf Steam versprechen schon mal ein überzeugendes RPG: 86 Prozent der über 10000 Bewertungen sind positiv ausgefallen. Und auch die Presse war zufrieden, was der Metascore in Höhe von 82 Punkten zeigt. Zum Beispiel bezeichnete PC Gamer das Spiel als „einer der besten Dungeon Crawler, die je gemacht wurden.“ Bei Rock Paper Shotgun sprach man wiedeurm von einer „liebevollen Adaption, die den Ehrgeiz und die Details des Tabletop-Originals auf den Punkt bringt.“

Taktische, rundenbasierte Kämpfe mit Kartendecks

Wer auf Dungeon Crawler steht, dürfte also Gefallen finden. Doch um was geht es überhaupt? Ihr müsst einen Söldnertrupp durch das titelgebende Gloomhaven führen. Hier warten gruselige Wälder, stockfinstere Höhlen und geheimnisvolle Verliese darauf, von euch erkundet zu werden.

17 individuelle Söldner stehen zur Auswahl. Mit bis zu vier davon zieht ihr in den Kampf und könnt dabei auf über 1000 Fähigkeiten zurückgreifen. Daraus müsst ihr euch ein möglichst effektives Kartendeck zusammenstellen. In den rundenbasierten Kämpfen müsst ihr dann die richtigen Entscheidungen treffen, um die Oberhand zu gewinnen.

Mit 95 Story-Missionen fällt die Kampagne recht umfangreich aus. Hierbei müsst ihr zwischen Gier und Gewissen entscheiden: Beschützt die Stadt vor gefährlichen Kreaturen oder macht euch auf die Suche nach wertvollen Schätzen, um möglichst viel Geld einzunehmen.

„Gloomhaven“ ist eine digitale Adaption des Brettspiels von Isaac Childres. Strategisches Vorgehen und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, sind daher klar von Vorteil. Ihr müsst in das Dark-Fantasy-Universum aber nicht alleine eintauchen, sondern könnt euch online mit drei Freunden zusammentun.

