Harmony The Fall of Reverie: Ab sofort für die PlayStation 5 erhältlich

Harmony The Fall of Reverie:

Die Visual Novel "Harmony: The Fall of Reverie" ist ab sofort auch für die PlayStation 5 erhältlich. Dabei handelt es sich um ein neues Spiel der "Life ist Strange"-Entwickler von DON'T NOD.

Ab heute ist DON’T NODs neuestes Abenteuer „Harmony: The Fall of Reverie“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich, nachdem es vor zwei Wochen bereits für die Nintendo Switch und den PC erschien.

Verbindet die Welten

Mit „Harmony: The Fall of Reverie“ erhalten die Spieler eine Visual Novel rund um die junge Frau Polly, die die Gabe der Hellsicht besitzt. Sie versucht mit einer interessanten Gruppe mächtiger Wesenheiten die Balance zwischen zwei Welten wiederherzustellen und verwandelt sich in Harmony. Und wenn sie schon einmal dabei ist, kann sie vielleicht auch ihre Mutter finden.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Als Harmony muss der Spieler eine der Aspirationen als neues Herz der Menschheit auswählen. Er nutzt den Augural, um von einer Szene zur anderen zu gelangen, in die Zukunft zu blicken und neue Pfade zu öffnen. Reverie ist ein Ort, an dem Rohstoffe verwaltet werden: Kristalle, die Harmony erhält, indem sie Entscheidungen trifft und sich mit den Aspirationen verbindet. Sie schalten wichtige Knotenpunkte in der Story frei und verändern den Verlauf des Schicksals.“

Wer sich für einen zeitnahen Kauf des Abenteuers interessiert, sollte vielleicht den Launch-Rabatt in Höhe von zehn Prozent nutzen. Dieser ist bis zum 29. Juni 2023 gültig. Somit zahlt man im PlayStation Store statt 24,99 Euro lediglich 22,49 €.

Um noch einmal einen Eindruck von „Harmony: The Fall of Reverie“ zu vermitteln, haben die Verantwortlichen einen Accolades-Trailer bereitgestellt, der die positiven Pressestimmen zusammenfasst.

