Harmony The Fall of Reverie: Neues Abenteuer der „Life is Strange“-Entwickler erhält Termin und Trailer

Harmony The Fall of Reverie:

DON'T NOD hat heute dem kommenden narrativen Abenteuer "Harmony: The Fall of Reverie" einen konkreten Termin sowie einen neuen Gameplay-Trailer verpasst. Allzu lange wird man nicht mehr warten müssen.

In den Abendstunden hat das französische Entwicklerstudio DON’T NOD („Life is Strange“, „Vampyr“) einen offiziellen Erscheinungstermin für sein kommendes narratives Abenteuer „Harmony: The Fall of Reverie“ bekanntgegeben.

Demnach werden Nintendo Switch- sowie PC-Spieler bereits ab dem 8. Juni 2023 in den Genuss des Abenteuers kommen können. Wer das neue Spiel auf PlayStation 5 oder Xbox Series X/S erleben möchte, muss sich etwas länger gedulden. Auf den nächsten Konsolen erfolgt die Veröffentlichung erst am 22. Juni 2023.

Werdet zu einer Göttin

In „Harmony: The Fall of Reverie“ werden die Spieler in die sehr nahe Zukunft reisen und erleben, wie Polly nach einigen Jahren im Ausland nach Hause zurückkehrt, um nach ihrer verschollenen Mutter zu suchen. Doch wird ihr schnell bewusst, dass sich ihre Heimatstadt drastisch verändert hat, da ein riesiger Konzern seine Macht ausspielt, um die Bevölkerung zu kontrollieren.

Allerdings hat Polly eine einzigartige Gabe. Sie kann hellsehen, wodurch sie auch mit dem Reverie verbunden wird. Dabei handelt es sich um das Reich der Wünsche der Menschheit. Diese strebt schließlich nach Ruhm, Glückseligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit.

Durch ihre Gabe wird Polly zu Harmony, einer Göttin, die in der Lage ist den Wunsch zu wählen, der über Reverie herrscht. Somit kann sie das Gleichgewicht zwischen der Welt der Götter und unserer wiederherstellen. Sie hat das Schicksal der Menschheit in der Hand. Die Frage ist nur, wofür sie sich entscheiden wird.

Passend zur heutigen Ankündigung haben die Entwickler auch einen Gameplay-Trailer zu „Harmony: The Fall of Reverie“ bereitgestellt:

