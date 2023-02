Harmony The Fall of Reverie: DontNod stellt neues Spiel mit Trailer und ersten Details vor

Harmony The Fall of Reverie:

"Harmony: The Fall of Reverie" soll im Juni dieses Jahres für Konsolen und PC auf den Markt gebracht werden. Einen Trailer können sich interessierte Spieler zum neuen DontNod-Spiel schon heute anschauen.

DontNod hat mit „Harmony: The Fall of Reverie“ ein neues Spiel vorgestellt, das im Juni 2023 für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC erscheinen wird.

Beschrieben wird „Harmony: The Fall of Reverie“ als ein narrativer Titel, in dem Spieler in der Lage sind, die Zukunft vorauszusehen und die für sich besten Entscheidungen zu treffen. Ziel ist es dabei, die Balance zwischen unserer Welt und Reverie, der Welt der Götter, wiederherzustellen. Laut Entwickler treffen Spieler dabei „auf eine Gruppe liebenswerter Charaktere in einer einnehmenden Geschichte mit reichhaltiger Lore“.

Die Handlung von „Harmony: The Fall of Reverie“ versetzt Spieler in die Zukunft. Das mächtige Megaunternehmen MK unterdrückt die Bewohner der Mittelmeerstadt Alma, während Polly nach einer mehrjährigen Abwesenheit zurückkehrt und sich auf die Suche nach ihrer verschollenen Mutter macht.

„Schnell wird ihr klar, dass sie ein Talent für das Hellsehen hat, das sie mit der fremden Welt Reverie verbindet, in der die Aspirationen der Menschheit zu Hause sind: Ruhm, Seligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit“, so die Macher.

Polly wird zur Göttin Harmonie und die Entscheidungen haben Einfluss auf beide Welten und eröffnen neue erzählerische Pfade.

Hoher Wiederspielwert versprochen

„Dank der Mantik, einem Spielbrett und der visuellen Darstellung von Pollys hellseherischer Gabe, können Spieler in die Zukunft sehen. Dort untersuchen sie die Konsequenzen möglicher Entscheidungen für die Menschheit, was ihnen bei zukunftsweisenden Beschlüssen weiterhilft und ihnen Klarheit verschafft. Diese einzigartige Mechanik verleiht dem Spiel zudem einen hohen Wiederspielwert“, heißt es weiter.

Zusätzlich zu einem malerischen visuellen Stil bietet „Harmony: The Fall of Reverie“ einen Soundtrack von Lena Raine, die bereits bei „Celeste“, „Sackboy: A Big Adventure“ und „Earthblade“ mitwirkte.

„Harmony: The Fall of Reverie“ erscheint wie anfangs erwähnt im Juni 2023 für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC. Nachfolgend steht ein Trailer zum neusten Adventure von DontNod bereit:

