Mordhau: Neuer Trailer enthüllt den Releasetermin der Konsolenversion

Schon kurz nach dem PC-Release des erfolgreichen Multiplayer-Titels im Jahr 2019 wiesen die verantwortlichen Entwickler von Triternion darauf hin, dass eine mögliche Konsolen-Version zu „Mordhau“ folgen könnte, sofern die entsprechende Nachfrage vorhanden ist.

Nachdem die Konsolen-Version im letzten Sommer offiziell angekündigt wurde, veröffentlichte Triternion nun einen frischen Trailer, der nicht nur Spielszenen aus den Umsetzungen für die PlayStation- und Xbox-Systeme liefert. Darüber hinaus wird mit dem Trailer der finale Releasetermin der Konsolen-Portierung enthüllt: Der 12. Juli 2023.

Mit „Mordhau“ versorgt werden die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Das wird auf den Konsolen geboten

Bei „Mordhau“ handelt es sich um einen Multiplayer-Slasher, der in einer fiktiven Version des Mittelalters angesiedelt ist und spielerisch sowohl First- als auch Third-Person-Elemente bietet. Eine Vielzahl von Spielerinnen und Spielern schlüpft in die Rolle von Söldnern und versuchet, gemeinsam mit ihren Teams die gegnerische Gruppierung in die Schranken zu weisen und die Kontrolle über das Schlachtfeld zu erhalten.

Vom kleinen Scharmützel bis hin zum ausufernden 64-Spieler-Krieg in Modi wie „Frontline“ und „Invasion“ wird laut den Entwicklern von Triternion allerlei abwechslungsreiche Action geboten, durch die „Mordhau“ auch langfristig interessant bleibt. Eine weitere Stärke des Multiplayer-Scharmützels ist die umfangreiche Anpassung eurer Charaktere.

In einem leicht zu bedienenden Editor könnt ihr eure Waffen erweitern oder verbessern, indem ihr auf zahlreiche Einzelteile zurückgreift und diese geschickt miteinander kombiniert. Auch Kavallerieangriffe oder die Nutzung von Belagerungsmaschinen wie einem Katapult oder der Ballista gehören zu den Waffen und Fähigkeiten, mit denen ihr euch auf dem Schlachtfeld einen Vorteil verschaffen und beispielsweise gegnerische Befestigungsanlagen zerstören könnt.

Anbei der neueste Trailer zu „Mordhau“, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was auf den virtuellen Schlachtfeldern der Multiplayer-Scharmützel zu erwarten ist.

