PS5 vs. Xbox Series X/S: Microsoft-CEO Nadella würde Exklusivspiele gerne abschaffen

Nach der einstweiligen Verfügung, mit der die US-amerikanische Federal Trade Commission die geplante Übernahme von Activision Blizzard blockierte, stehen sich Microsoft und die FTC aktuell vor einem US-Bundesgericht gegenüber.

Im Rahmen einer Anhörung, die sich um Microsofts Cloud-Gaming-Strategie, interne Ziele im Gaming-Bereich und mehr drehte, wurde auch Microsofts CEO Satya Nadella befragt. Als es um die Idee ging, dass Microsoft seine Spiele auf möglichst vielen Plattformen anbietet, kam Nadella unter anderem auf Xbox-Exklusivspiele zu sprechen.

Wie Nadella ausführte, würde er einen Markt begrüßen, in dem es auf den Konsolen überhaupt keine Exklusiv-Titel mehr gibt. Aufgrund des geringen Marktanteils der Xbox Series X/S sei es jedoch nicht an Microsoft, solch einen Markt zu definieren.

Nadella kein Fan von Exklusivspielen

„Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne alle Exklusivtitel auf Konsolen abschaffen. Das liegt allerdings nicht in meiner Hand. Vor allem als ein Akteur mit geringem Marktanteil im Konsolenmarkt. Der dominierende Spieler dort [Sony] hat den Markt- und Wettbewerb durch Exklusivspiele definiert, also leben wir in dieser Welt. Für diese Welt hege ich jedoch keine Sympathie“, so Nadella.

Auch wenn Nadella gerne einen Konsolenmarkt ohne Exklusivspiele sehen würde, ist sich der CEO von Microsoft laut eigenen Aussagen bewusst, dass es vor allem die exklusiven Titel sind, die eine Plattform auszeichnen und das Interesse auf sich ziehen. Abodienste wie der Xbox Game Pass würden laut Nadella ebenfalls von hochwertigen exklusiven Titeln profitieren, die die Spielerinnen und Spieler dazu animieren, ein Abo abzuschließen und diesem langfristig treu zu bleiben.

Weitere Meldungen zum Thema:

Neben Nadella äußerte auch Microsoft-CFO Amy Hood den Wunsch, die hauseigenen Spiele auf möglichst vielen Plattformen verfügbar zu machen. Daher sei eine mögliche Xbox-Exklusivität von „Call of Duty“ intern nie ein Thema gewesen.

Aus wirtschaftlicher Sicht mache es laut Hood nämlich keinen Sinn, die Zielgruppe der Shooter-Reihe zu verkleinern, indem die Marke von anderen Plattformen abgezogen wird.

Quelle: The Verge

Weitere Meldungen zu PS5, Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren