PS5 vs. Xbox Series X/S: FTC nennt Auslieferungszahlen und Marktanteile

Schon kurz nach dem misslungenen Start der Xbox One und dem damit verbundenen Rückstand auf die PlayStation 4 entschloss sich Microsoft seinerzeit dazu, keine Xbox-Verkaufszahlen mehr zu veröffentlichen. Eine Strategie, der das Redmonder Unternehmen bis heute treu bleibt.

Statt Hardware-Verkaufszahlen zu nennen, konzentrieren sich die Angaben von Microsoft vor allem auf die Nutzerzahlen des Xbox Game Pass. Daher ist bis heute unklar, wie oft sich sich die Xbox Series-Konsolen bisher verkauften. Die ersten handfesten Zahlen seit Jahren lieferte uns die US-amerikanische Federal Trade Commission, die im Zuge des aktuellen Rechtsstreits mit Microsoft Auslieferungszahlen von Ende 2022 vorlegte.

Demnach wurde die PS5 im vierten Quartal des Kalenderjahres 2022 7,1 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert. Die Auslieferungsmenge der Xbox Series X/S im gleichen Zeitraum wird von der FTC mit 3,2 Millionen Einheiten angegeben.

Auch wenn nicht verraten wurde, woher die Federal Trade Commission ihre Zahlen bezogen hat, wurden zumindest die 7,1 Millionen im vierten Quartal 2022 ausgelieferten PlayStation 5-Konsolen im letzten Geschäftsbericht von Sony bestätigt. Daher können wir davon ausgehen, dass auch die Auslieferungszahlen der Xbox Series X/S korrekt sind.

Weiter lässt sich der von der FTC vorgelegten Statistik entnehmen, dass die Anzahl der maximal aktiven Nutzer auf den Xbox-Konsolen im vergangenen Jahr bei etwa 50 Millionen lag. Auf den PlayStation-Konsolen hingegen wird dieser Wert mit 107 Millionen angegeben. Ein noch deutlicheres Bild zeichnen die Marktanteile im EEA-Raum.

Klammert man die Switch aus, dann liegt der Marktanteil von PlayStation im EEA-Raum bei 80 Prozent – gegenüber 20 Prozent Marktanteilen der Xbox. Der EEA- beziehungsweise „European Economic Area“-Raum setzt sich aus allen Staaten der Europäischen Union sowie Island und Norwegen zusammen. Die Schweiz und Großbritannien werden hier nicht berücksichtigt.

Während Microsoft weiterhin keine Verkaufszahlen nennt, bestätigte Sony Interactive Entertainment im letzten Geschäftsbericht, dass die PlayStation 5 bis Ende des Fiskaljahres 2022/2023 am 31. März 2023 38,5 Millionen Mal ausgeliefert wurde.

Aufgrund der weiterhin ungebrochenen Nachfrage können wir wohl davon ausgehen, dass diese Konsolen auch an den Endkunden durchverkauft wurden.

