Mortal Kombat 1: Weiterer Gameplay-Trailer und Charakter-Enthüllungen in Kürze

Mit „Mortal Kombat 1“ kündigten Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler der NetherRealm Studios vor ein paar Wochen einen Reboot zur erfolgreichen Fighting-Titel-Reihe an.

Nachdem man uns im Rahmen des Summer Game Fest 2023 im letzten Monat die ersten Spielszenen aus „Mortal Kombat 1“ präsentierte, möchten uns die NetherRealm Studios schon in Kürze mit einem weiteren Gameplay-Trailer zum blutigen Fighting-Titel versorgen. Darauf wies Ed Boon in einem am Wochenende abgesetzten Tweet hin.

Bei den neuen Spielszenen wird es laut Boon allerdings nicht bleiben. Stattdessen versprach uns der kreative Kopf hinter der Reihe zudem, dass auch weitere Charaktere vorgestellt werden, die in „Mortal Kombat 1“ mit von der Partie sind.

Nahm ein Leak die Überraschung vorweg?

Auch wenn uns Ed Boon beim Charakter-Roster auf die eine oder andere Überraschung einstimmte, könnte ein möglicher Leak diese bereits vorweggenommen haben. Dem besagten Leak ließ sich entnehmen, dass „Mortal Kombat 1“ mit mindestens 19 Charakteren starten wird. Die unbestätigte Übersicht über die Launch-Charaktere findet ihr hier.

In wie weit der Leak den Tatsachen entspricht, erfahren wir möglicherweise in den nächsten Tagen oder Wochen. Zu den von den NetherRealm Studios bestätigten Charakteren gehören Liu Kang, Raiden, Kitana, Mileena, Sub-Zero, Scorpion, Kung Lao, Johnny Cage, Reiko, Kenshi und Shang Tsung.

Bei „Mortal Kombat 1“ handelt es sich laut Entwicklerangaben um einen Reboot zur Fighting-Titel-Reihe, der uns in ein brandneues und vom Feuergott Liu Kang erschaffenes Universum verfrachten wird. Wie es weiter hieß, werden bekannte Charaktere der Reihe in „Mortal Kombat 1“ in ganz neuen und zum Teil überraschenden Rollen zurückkehren werden.

„Mortal Kombat 1“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung und erscheint am 19. September 2023. Um für einen möglichst reibungslosen Launch zu sorgen, wird im nächsten Monat eine Multiplayer-Beta für Vorbesteller stattfinden, in der die Server auf Herz und Nieren geprüft werden sollen.

Gleichzeitig möchten die Entwickler der NetherRealm Studios das Community-Feedback für mögliche Verbesserungen nutzen.

We got another great game-play trailer koming soon with more MAIN & KAMEO fighter reveals 🐉 #MortalKombat1 — Ed Boon (@noobde) July 2, 2023

