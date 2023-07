PS5: Sony sucht offenbar in Südkorea nach Partnern und Exklusiv-Titeln

Einem aktuellen Bericht von MTN zufolge befindet sich Sony Interactive Entertainment in Südkorea auf der Suche nach Partnern und Exklusiv-Titel, in die das Unternehmen investieren kann. In den Fokus rücken unter anderem die "Lies of P"-Macher von Neowiz.

Auch bei der PlayStation 5 verfolgen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment das Ziel, die Spielerinnen und Spieler mit hochwertigen Exklusiv-Titeln langfristig an die Plattform zu binden.

Nachdem Sony Interactive Entertainment im Rahmen des „China Hero Projects“ in den vergangenen Jahren vor allem mit chinesischen Studios zusammenarbeitete, rückt laut einem aktuellen Bericht von MTN ein weiteres asiatisches Land in den Fokus der PlayStation-Macher: Südkorea.

Wie MTN berichtet, befindet sich Sony Interactive Entertainment auf der Suche nach möglichen Partnern beziehungsweise Exklusiv-Titeln und möchte zukünftig neben China und Indien auch in Studios aus Südkorea investieren.

Gespräche mit ersten Studios sollen bereits laufen

Laut MTN befindet sich Sony Interactive Entertainment bereits in ersten Gesprächen mit südkoreanischen Studios. Darunter den „Crimson Desert“-Machern von Pearl Abyss, Com2uS („Summoners War“), NCsoft („Blade & Soul“) oder dem Indie-Studio Neowiz, das aktuell am düsteren Soulslike-Abenteuer „Lies of P“ arbeitet.

Doch welche Ziele werden mit den geplanten Investitionen in südkoreanische Studios verfolgt? Von möglichen Studioübernahmen ist im Bericht von MTN nicht die Rede. Stattdessen soll es Sony Interactive Entertainment darum gehen, sich Partnerschaften mit Studios aus Südkorea und damit verbundene exklusive Inhalte zu sichern.

Laut MTN soll Sony Interactive Entertainment mit diesem Schritt auf die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft reagieren. Allerdings sind die PlayStation-Macher nicht der einzige Konsolenhersteller, der auf Partnerschaften mit südkoreanischen Studios setzt.

Weitere Meldungen zum Thema:

Beispielsweise gelang es Microsoft, eine Partnerschaft mit Neowiz einzugehen, die dazu führt, dass „Lies of P“ pünktlich zum Release den Weg in den Xbox Game Pass finden wird. „Lies of P“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist für eine Veröffentlichung am 19. September 2023 vorgesehen.

Quelle: MP1st

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren