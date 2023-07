Naraka Bladepoint: Battle-Royale-Spiel wird mit PS5-Version kostenlos

„Naraka: Bladepoint“ kommt nun auch für PS5. Der Titel erscheint schon in der kommenden Woche. Bei seinem Release wechselt der Titel in ein Free-to-Play-Modell.

In „Naraka: Bladepoint“ tretet ihr mit 60 Spielern und Spielerinnen gegeneinander an.

Der Battle-Royale-Titel „Naraka: Bladepoint“ wird kostenlos. Zusammen mit seinem Launch für PS5 wechselt das Spiel in ein Free-to-Play-Modell, wie das Entwicklerteam von 24 Entertainment bekannt gibt.

Das Spiel erscheint schon in der kommenden Woche für PS5: Am 13. Juli 2023 soll es soweit sein. All diejenigen, die sich den Titel für PS5 holen, erhalten einen „Katana Skin“, eine „Ryuzan Frost Reflection“ und zwei „Immortal Treasures“.

Noch mehr Boni für PS Plus

Alle Mitglieder mit einem aktiven Abo bei PS Plus erhalten sogar noch weitere Gratis-Items. Dazu zählen fünf weitere Truhen, eine exklusives Kopfbedeckung, die speziell für PS Plus designt wurde, und weitere Goodies. Mit dem Release wird es außerdem die neue Heldin Tessa geben. Sie ist eine 1000 Jahre alte Fuchsdämonin.

Weitere neue Inhalte sind ein 12-vs-12-Modus, eine neue Waffe, Belohnungen und einiges mehr. Weitere Informationen könnt ihr der offiziellen Seite entnehmen.

Für die neu hinzukommenden Free-to-Play-Spieler und -Spielerinnen stehen alle Inhalte des Spiels offen, inklusive Spielmodi, Events, Cosmetics und Charakteranpassungsoptionen. Allerdings wird es hier eine Begrenzung geben, wie schnell neue Charaktere freigeschaltet werden.

Diese Begrenzung kann dadurch entfernt werden, dass sich die Fans die Standard, Deluxe oder Ultimate Edition kaufen. All diejenigen, die bereits eine Edition von „Naraka: Bladepoint“ erworben haben, erthalten entsprechend ihrer Edition Ingame-Währung. Dadurch können sie neue Helden schneller freischalten.

„Naraka: Bladepoint“ erschien ursprünglich am 11. August 2021 für PC via Steam und Epic Games Store. Im Anschluss folgte am 23. Juni 2023 der Release für Xbox Series X|S. Nur wenige Monate später, am 22. Dezember 2022, kam der Release für Xbox One.

