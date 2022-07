The Division: Gerüchte über eigenständiges Battle Royale-Spiel

Ubisoft soll an einem eigenständigen Battle Royale-Spiel im Universum von "The Division" arbeiten. Das berichtet Jeff Grubb in seinem Podcast. Spekulationen zufolge könnte es sich dabei auch um das bereits angekündigte "The Division Heartland" handeln.

Ubisoft sorgte in der vergangenen Woche für eine Aktualisierung der Produktionspläne, in deren Rahmen Spiele verschoben und zum Teil gänzlich eingestellt wurden. Die „The Division“-Reihe war im Geschäftsbericht kein großes Thema, auch wenn sich derzeit zwei neue Spiele in der Entwicklung befinden. Dazu gehören „The Division Heartland“ und „The Division Resurgence“ – letzteres für Mobilesysteme.

Doch könnte sich ein drittes Spiel der Shooter-Reihe in der Produktion befinden? Entsprechende Gerüchte machten am Wochenende die Runde. Der Journalist Jeff Grubb betonte kürzlich in einer Episode seines Game Mess Decides-Podcasts, dass Ubisoft ein eigenständiges Battle-Royale-Spiel im „The Division“-Universum in der Entwicklung hat.

Seinen weiteren Aussagen zufolge war das Spiel bereits vor einiger Zeit in Arbeit, wurde aber letztes Jahr aufgrund negativer Reaktionen pausiert. Nach der Einstellung von „Hyper Scape“ habe sich Ubisoft angeblich dazu entschlossen, das Spiel wieder aufleben zu lassen, da das Unternehmen unbedingt ein erfolgreiches Battle-Royale-Spiel haben möchte.

„Codename Reaper ist ein eigenständiges Battle Royale für The Division“, so Grubb im Wortlaut. „Es wurde letztes Jahr nach schlechten Spielereindrücken auf Eis gelegt, aber jetzt hat Ubisoft die Arbeit daran wieder aufgenommen, weil sie Hyper Scape eingestellt haben. Sie wollen wirklich ein erfolgreiches Battle-Royale-Spiel. Überarbeitung ist ein großes Wort, es ist eher ein Umrüsten mit Rogue-ähnlichen Features.“

Weiteres Spiel oder Heartland?

Doch handelt es sich tatsächlich um einen zusätzlichen Titel? Neben „The Division 2“, das weiterhin unterstützt wird, lässt Ubisoft wie anfangs erwähnt an zwei „The Division“-Spielen arbeiten. „The Division Heartland“ wird als ein Open-World-Survival-Action-Shooter beschrieben, zu dem kürzlich zwei Modi geleakt wurden, darunter ein PvE-Modus namens Expedition und ein PvEvP-Modus namens Storm.

In beiden Modi gilt es, zu erkunden, zu plündern, zu kämpfen und zu überleben, während die Spieler gleichzeitig die „aggressivste und unberechenbarste Virenverseuchung“ abwehren, die „The Division“ je gesehen hat. Es ist recht wahrscheinlich, dass sich Grubb mit seinem Battle-Royale-Gerücht auf einen Modus von „Heartland“ bezieht, denn ein weiteres Projekt wäre das vierte „The Division“-Spiel, das Ubisoft aktiv unterstützen müsste, was nicht zu den aktuellen Sparmaßnahmen passen würde.

In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen das Battle-Royale-Spiel „Ghost Recon Frontlines“ gecancelt und behauptet, dass man sich mehr auf die „größten Entwicklungschancen“ konzentrieren möchte. Außerdem wurde berichtet, dass die Entwicklerteams angewiesen wurden, ihre Ausgaben so weit wie möglich zu kürzen. Die Übersättigung eines einzelnen Franchises wäre dahingehend wahrscheinlich keine gute Investition.

Beim „kleineren unangekündigten Premium-Spiel“, das in der vergangenen Woche zusammen mit „Avatar: Frontiers of Pandora“ verschoben wurde, handelt es sich hingegen angeblich um „Assassin’s Creed Rift“.

