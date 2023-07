AEW Fight Forever: Battle Royale-Modus für 30 Spieler angekündigt

Während „AEW: Fight Forever“ ein eher mittelmäßiges Wrestling-Spiel ist und mit einem Metascore von nur 65 keine uneingeschränkte Kaufempfehlung darstellt, planen die Entwickler von Yuke’s und der Publisher THQ Nordic offenbar einen längeren Support.

Vorgesehen ist unter anderem eine neue Spielvariante, die demnächst erscheinen soll. So können sich Besitzer von „AEW: Fight Forever“ auf einen Battle-Royale-Modus namens „Stadium Stampede“ einstellen, in dem sie in einem riesigen American-Football-Stadion gegeneinander antreten. Ziel eines jeden Spielers ist es, am Ende als Sieger hervorzugehen.

Trailer zeigt unkonventionelle Kämpfe

Der neue Modus wird Spielern von „AEW: Fight Forever“ die Möglichkeit geben, mit 30 Kämpfern gleichzeitig im Stadionring zu stehen. Was sie dort erwartet, deutet ein neuer Teaser-Trailer an, der unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann. Darin ist zu sehen, dass sich die Wrestler gegenseitig eliminieren können, indem sie Wrestling-Moves ausführen und ihre Gegner zermürben, bis nur noch ein Wrestler übrig ist.

Der Trailer macht allerdings auch deutlich, dass den Recken nicht nur ihre Wrestling-Fähigkeiten zur Verfügung stehen werden, um es bis zum Ende zu schaffen. So werden die Kontrahenten mit Pferden und Golfwagen zur Strecke gebracht. Ebenfalls können sich Teilnehmer mit etwas bewaffnen, das wie eine T-Shirt-Kanone aussieht. Hinzu kommen noch mehr neue Fähigkeiten für einen kurzweiligen und langanhaltenden Kampf.

Auch auf ein klassisches Battle Royale-Merkmal in Form eines sich ständig verkleinernden Kreises wird nicht verzichtet. Dank dieses Features werden sich Spieler von „AEW: Fight Forever“ im neuen Modus irgendwann in einer Situation befinden, in der ein größtmögliches Chaos herrscht.

Ein Veröffentlichungsdatum wurde für „Stadium Stampede“ zunächst nicht genannt. Allerdings betonte THQ Nordic, dass der Modus kostenlos heruntergeladen werden kann.

„AEW: Fight Forever“ ist der geistige Nachfolger des N64-Klassikers „WWE No Mercy“ und wird vom erfahrenen Wrestling-Studio Yuke’s entwickelt. Nach der Veröffentlichung des Titels musste sich der Publisher allerdings für den schlechten Zustand entschuldigen und Besserung versprechen.

Erhältlich ist der Titel für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Nachfolgend kann der Teaser-Trailer zu „Stadium Stampede“ gestartet werden.

