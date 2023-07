No Man’s Sky: Update 4.37 in Kürze für die Konsolen – Diese Fehler werden behoben

In Kürze wird die Konsolen-Version von "No Man's Sky" mit dem Update 4.37 versehen. Welche Fehler mit dem neuen Patch behoben werden, verrät ein Blick auf den offiziellen Changelog.

Mit dem Start der neuen „Singularity“-Expedition im vergangenen Monaten schlichen sich leider diverse kleine Fehler in die Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ ein.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Hello Games bekannt gaben, steht auf dem PC ab sofort ein neues Update bereit, das „No Man’s Sky“ auf die Version 4.37 aktualisiert und in Kürze auch für die Konsolen veröffentlicht wird. Im Rahmen des neuen Updates nahm sich das britische Indie-Studio weiteren Fehlern an, die von den Spielerinnen und Spielern in den letzten Wochen gemeldet wurden.

Unter anderem wurde das Problem aus der Welt geschafft, das dazu führen konnte, dass euer Spiel abstürzt, wenn ungültige Entdeckerdaten von anderen Reisenden heruntergeladen wurden. Auch die vereinzelten Abstürze, die in Kombination mit dem Projektilsystem auftreten konnten, gehören laut der offiziellen Mitteilung von Hello Games nach dem Update auf die Version 4.37 der Vergangenheit an.

Welche Fehler mit dem neuen Patch sonst noch behoben werden, verrät euch der folgende Changelog.

Das Update 4.37 in der Übersicht

Behoben: Ein Problem, das dazu führen konnte, dass Markierungen flackern.

Behoben: Ein Absturz, der auftreten konnte, wenn Schiffe an einem Außenposten landen.

Behoben: Ein seltener Absturz, der mit dem Projektilsystem zusammenhängt.

Behoben: Ein Problem, das einen Absturz verursachen konnte, wenn ungültige Entdeckungsdaten von anderen Spielern heruntergeladen wurden.

Behoben: Ein Problem, das einen Absturz verursachte, wenn ungültige Entdeckungsdaten geladen werden sollten.

Behoben: Ein Problem, das auf der Xbox One zu einem Absturz führen konnte, wenn der letzte Planet der Singularity-Expedition besucht wurde.

Optimiert: Der Speicher, der von der Navigation der Kreaturen verwendet wird.

Optimiert: Der Speicher, der zum Ausblenden von Objekten verwendet wird.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Seit dem offiziellen Release im Jahr 2016 wird die Weltraum-Sandbox in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Updates, neuen Inhalten und Features unterstützt.

Wie Hello Games vor ein paar Monaten verlauten ließ, plant das Studio auch weiterhin mit „No Man’s Sky“ und möchte die Community weiter mit kostenlosen Updates überraschen.

