The Expanse: Trailer stellt die Bonus-Episode „Archangel“ vor

Während "The Expanse: A Telltale Series" in dieser Woche mit der ersten Episode an den Start gehen wird, kann ein Blick auf eine Bonus-Episode geworfen werden, die im Herbst folgen soll. Sie ist ein Teil der Deluxe Edition.

Der Start von „The Expanse: A Telltale Series“ steht unmittelbar bevor. Erscheinen wird die erste Episode am kommenden Donnerstag für PC und Konsolen. Vorbestellt werden kann der Titel unter anderem als Deluxe Edition, die fünf Euro mehr als die Standardversion kostet und neben dem offiziellen Soundtrack die Bonus-Episode „Archangel“ umfasst. Was diese zu bieten hat, zeigt ein neuer Trailer, der im Rahmen der San Diego Comic-Con veröffentlicht wurde

In der Beschreibung zum Trailer heißt es: „Chrisjen Avasarala trägt das Gewicht von Welten auf ihren Schultern, während sie sich mit Bedrohungen für die Erde und politischen Gegnern auseinandersetzt, die sie zu Fall bringen wollen, und gleichzeitig ein Familiendrama an einem Tag bewältigt, der ihr Leben für immer verändern wird.“

Zwei Editions vorbestellbar

Ob die Bonus-Episode, die im Herbst erscheinen soll, später zum separaten Kauf bereitgestellt wird, ist noch offen, aber sehr wahrscheinlich. Interessierte Spieler sollten letztendlich gleich zur Deluxe Edition greifen, deren Aufpreis überschaubar ist:

The Expanse: A Telltale Series im PlayStation Store:

„The Expanse: A Telltale Series“ thematisiert die Vorgeschichte der namensgebenden Fernsehserie und konzentriert sich auf Camina Drummer, gespielt von Cara Gee, und ihren Aufenthalt auf dem Wrackplünderungsschiff Artemis.

Veröffentlicht wird „The Expanse: A Telltale Series“ in mehreren Episoden. Jede der fünf Episoden ist zwischen 60 und 90 Minuten lang und wird im Abstand von zwei Wochen veröffentlicht.

Letztendlich soll in den Episoden die Handlung in den Fokus rücken: „Die Spieler erkunden zerstörte Raumschiffe anhand unserer Schwerelosigkeitsmechanik und können mit der Welt um sie herum interagieren und mit ihrer Crew über das Erlebte sprechen. Man erfährt mehr über Drummers Weltsicht und über ihre Besatzung und kann sich mit den Begleitern unterhalten, während man in Magnetstiefeln an der Decke entlangläuft“, so Stephan Frost, Game Director von „The Expanse“.

„The Expanse: A Telltale Series“ startet am 27. Juli 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Nachfolgend ist der Trailer zur Bonus-Episode zu sehen:

