The Expanse: Story-Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird die erste Episode von "The Expanse: A Telltale Series" Ende Juli an den Start gebracht. Ein frisch veröffentlichter Story-Trailer stimmt auf das kommende Episoden-Adventure ein.

Wie die Verantwortlichen von Telltale Games im vergangenen Monat bekannt gaben, wird die erste Episode des von Deck Nine Games („Life is Strange: True Colors“) entwickelten Adventures „The Expanse: A Telltale Series“ Ende Juli erscheinen.

Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, stellte das Studio einen Story-Trailer bereit, der frische Eindrücke aus der Geschichte liefert und uns zudem einen Blick auf die enthaltenen Charaktere ermöglicht. Wir haben den besagten Trailer natürlich wie gehabt unterhalb dieser Meldung zur Ansicht eingebunden.

Offiziellen Angaben zufolge setzt die Handlung von „The Expanse: A Telltale Series“ vor den Geschehnissen der ersten Staffel der beliebten TV-Serie ein.

Die Bücher spielen eine untergeordnete Rolle

Weiter heißt es, dass sich die Entwickler von Deck Nine Games bei den Arbeiten an dem Episoden-Adventure an der erfolgreichen TV-Serie des Science-Fiction-Hits und weniger an den Büchern orientierten. Ihr übernehmt in „The Expanse: A Telltale Series“ die Kontrolle über den beliebten Charakter Camina Drummer, die auch in der Videospielumsetzung von Cara Gee verkörpert wird.

An Bord des Raumschiffes Artemis erkundet Camina Drummer zusammen mit einer bunt zusammengewürfelten Crew die gefährlichen und unbekannten Grenzen eines Asteroidengürtels und wird dabei in einen Konflikt verwickelt, der sich schnell zu einem Flächenbrand ausweiten kann.

Spielerisch wird ein klassisches Episoden-Adventure im Stil älterer Telltale-Klassiker geboten, in dem ihr die Möglichkeit erhaltet, mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung und somit das Schicksal der Charaktere zu nehmen.

Die erste Episode von „The Expanse: A Telltale Series“ erscheint am 27. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Weitere Episoden folgen im Rhythmus von jeweils zwei Wochen.

