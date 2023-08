Alone In The Dark: Auf 5.000 Exemplare limitierte Collector’s Edition vorgestellt – Das steckt drin

Alone In The Dark:

Wie THQ Nordic bekannt gab, wird der Horror-Reboot "Alone in the Dark" in einer auf 5.000 Exemplare limitierten Collector's Edition veröffentlicht. Wir verraten euch, welche Inhalte in der knapp 200 Euro teuren Sonder-Edition im Detail geboten werden.

"Alone in the Dark" bekommt eine limitierte Collector's Edition spendiert.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher THQ Nordic arbeiten die Entwickler von Pieces Interactive aktuell an einem Reboot des bekannten Horror-Klassikers „Alone in the Dark“, der Ende Oktober veröffentlicht wird.

Wie THQ Nordic heute bekannt gab, dürfen sich Sammler auch bei „Alone in the Dark“ auf eine exklusive Sonderausgabe freuen. Hierbei haben wir es mit einer Collector’s Edition zu tun, die auf 5.000 Exemplare limitiert ist und unter anderem im Online-Shop von THQ Nordic angeboten wird.

Die besagte Collector’s Edition kann zum Preis von 199,99 Euro erworben beziehungsweise vorbestellt werden und bringt die folgenden Inhalte mit sich.

Die Collector’s Edition in der Übersicht

Die Standardversion des Spiels

Die 26 Zentimeter hohe „The Dark Man“-Statue

Die zehn Zentimeter große „Ostadte“-Miniatur

Das „Derceto 1930“-Wallsticker-Set

Den „Do not disturb“-Türhang

Das „Glow Alone in the Dark“-Steelbook

Abgerundet wird die Collector’s Edition zu „Alone in the Dark“ von den folgenden digitalen Inhalten: Dem „Derceto 1992 Costume Pack“, dem „Director’s Commentary Mode“ und dem sogenannten „Vintage Horror Filter Pack.“ Ein offizieller Trailer, den wir unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden haben, ermöglicht einen genaueren Blick auf die Inhalte der limitierten Collector’s Edition.

Related Posts

Der Reboot zu „Alone in the Dark“ wird am 25. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und den bekannten Horror-Klassiker in einem überarbeiteten Format zurückbringen. Während der Großteil der damaligen Geschichte erhalten bleibt, wird im spielerischen Bereich das Ziel verfolgt, „Alone in the Dark“ für ein neues Publikum neu aufzubereiten.

Daher dürfen wir uns im Reboot auf diverse Verbesserungen wie eine überarbeitete Steuerung, neue Menüs und mehr freuen. Die Geschichte folgt den beiden Protagonisten Emily Hartwood (Jodie Comer) und Edward Carnby (David Harbour), die nach Derceto Manor reisen, einem Heim für geistig Erschöpfte, um dem Verschwinden von Jeremy Hartwood, Emilys Onkel, auf den Grund zu gehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Alone in the Dark.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren