Alone in the Dark: So unterscheidet sich der Horror von Dead Space und Resident Evil

Alone in the Dark:

Mit "Alone in the Dark" befindet sich aktuell ein Reboot zum bekannten Horror-Klassiker in Entwicklung. In einem Interview verriet Associate-Producer Andreas Schmiedecker, wie sich der gebotene Horror von Genrekollegen wie "Resident Evil" oder "Dead Space" unterscheidet.

"Alone in the Dark" bringt den bekannten Horror-Klassiker zurück.

Nachdem in diesem Jahr bereits „Dead Space“ und Capcoms „Resident Evil 4“ in Form von technisch wie spielerisch aufpolierten Remakes ein Comeback feierten, kehrt im Herbst auch „Alone in the Dark“ zurück.

Offiziellen Angaben zufolge wird bei „Alone in the Dark“ auf einen Reboot gesetzt, der den ursprünglichen Horrorklassiker aufgreift und diesen in unterschiedlichen Bereichen erweitert. In einem von Gamingbolt geführten Interview ging Associate-Producer Andreas Schmiedecker auf die Frage ein, wie sich der Horror von „Alone in the Dark“ von anderen Genrevertretern wie „Resident Evil“ oder „Dead Space“ unterscheidet.

Laut Schmiedecker soll „Alone in the Dark“ vor allem mit seiner dichten Atmosphäre und dem psychologischen Horror punkten, anstatt die Spielerinnen und Spieler mit dem Horror und Jumpscares zu „terrorisieren“.

Ein Klassiker neu interpretiert

„Wie Sie wissen, ist Alone in the Dark tatsächlich älter als alle anderen beliebten Survival-Horror-Franchises und hat die meisten Regeln und Traditionen dieses Genres etabliert. Deshalb freuen wir uns, es zurückzubringen. Und wir glauben, dass die Verankerung im Originalspiel auch unsere Neuinterpretation (unseren Liebesbrief an das Original) so interessant und einzigartig macht“, führte der Associate-Producer hinter dem Reboot aus.

„Und während sich viele andere Spiele mehr auf den Terror-Teil des Survival-Horrors konzentrieren, sehen wir uns eher in der Tradition des psychologischen Horrors – und in dieser Hinsicht haben wir das Glück, David Harbour und Jodie Comer mit an Bord zu haben, deren faszinierende Leistungen jeden überzeugen werden, der wegen der Story-Erfahrung dabei ist.“

Wie Schmiedecker ergänzte, wird „Alone in the Dark“ im spielerischen Bereich die klassische Kost des Survival-Horror-Genres und somit eine Mischung aus der Erkundung der Spielwelt, herausfordernden Rätseln, Kämpfen und einer tiefgründigen Geschichte bieten. Zu den spielerischen Verbesserungen hieß es abschließend: „Diese Modernisierung geht beispielsweise mit einer Over-the-Shoulder-Kamera und einer zum Standard gewordenen Steuerung einher.“

Weitere Meldungen zu Alone in the Dark:

„Alone in the Dark“ wird am 25. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Alone in the Dark.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren