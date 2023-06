Alone in the Dark: Bei der Geschichte werden langjährige Fans wie Neulinge berücksichtigt

Alone in the Dark:

In einem Interview ging Produzent Andreas Schmiedecker auf die Handlung des im Herbst erscheinenden Horror-Abenteuers "Alone in the Dark" ein. Wie Schmiedecker klarstellte, werden bei der Geschichte auch Neulinge auf ihre Kosten kommen, die bisher keine Berührungspunkte mit der Horror-Serie hatten.

"Alone in the Dark" erscheint im Oktober 2023.

Wie in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, wird der Reboot der „Alone in the Dark“-Reihe im Oktober dieses Jahres für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Die Geschichte dreht sich um die beiden spielbaren Pratogonisten Emily Hartwood und Edward Carnby, die im Derceto-Manor dem Verschwinden von Emilys Onkel auf den Grund gehen. Im Interview mit MP1st wies der für den Reboot von „Alone in the Dark“ verantwortliche Produzent Andreas Schmiedecker darauf hin, dass sich Spielerinnen und Spieler, die frühere Titel der Reihe gespielt haben, auf den einen oder anderen Verweis beziehungsweise entsprechende Eastereggs freuen dürfen.

Allerdings werden auch Neulinge auf ihre Kosten kommen, die bisher keinen „Alone in the Dark“-Titel gespielt haben. Großen Wert legten die Entwickler nämlich zudem auf die Tatsache, dass der Geschichte ohne Vorkenntnisse gefolgt werden kann.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Wie Schmiedecker ausführte, werden die Entwickler viel mit den Elementen beziehungsweise den Charakteren des 1992 veröffentlichten Originals spielen und zudem für neue Schauplätze und Geschichten sorgen: „Während wir viel mit den Elementen und Charakteren aus dem Spiel von 1992 spielen und unsere Geschichte stark dem Original ähnelt, haben wir tatsächlich eine einzigartige Geschichte entwickelt, die das Grundkonzept des Originals in völlig neue Richtungen lenkt.“

Der Produzent hinter dem Reboot ergänzte: „Wenn du dich an die ursprüngliche Geschichte erinnerst, wirst du viele Anspielungen und Hinweise entdecken, aber auch ein paar Überraschungen erleben. Neue Spieler können die Geschichte allerdings ohne jegliche Vorkenntnisse genießen.“

Zu den spannendsten Faktoren der Geschichte wird laut den Entwicklern von Pieces Interactive die Tatsache gehören, dass Emily und Edward unterschiedliche Beziehungen zu den Geschehnissen von „Alone in the Dark“ haben. Dementsprechend werden die beiden Charaktere exklusive Levels und somit unterschiedliche Abschnitte der Spielwelt erkunden.

„Alone in the Dark“ wird am 25. Oktober 2023 zum Preis von 59,99 Euro für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

