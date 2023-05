Alone in the Dark: Exklusive Level für jeden Protagonisten

Alone in the Dark:

"Alone in the Dark" rückt zwei Protagonisten in den Mittelpunkt, die recht unterschiedliche Inhalte erleben lassen, wie der Entwickler Pieces Interactive in einem Interview betonte.

Seit der vergangenen Nacht wissen wir, dass das Reboot von „Alone in the Dark“ Ende Oktober für PC und Konsolen auf den Markt gebracht wird. Der Titel rückt zwei spielbare Charaktere in den Mittelpunkt. Es sind Emily Hartwood und Edward Carnby, die in Derceto Manor das Verschwinden des Onkels von Hartwood untersuchen.

Zu den besonderen Features des Spiels gehört es, dass die Charaktere jeweils eine einzigartige Sicht auf die Geschichte werfen lassen und unterschiedliche Reaktionen hervorrufen.

Exklusive Level und Teile des Herrenhauses

In einem Roundtable-Interview betonte der Entwickler Pieces Interactive: „Emily und Edward sind sehr unterschiedliche Charaktere und haben unterschiedliche Beziehungen zur Handlung. Während Edward eher ein Auftragskiller ist, der Schritt für Schritt lernt, wie das Geheimnis von Derceto mit ihm zusammenhängt, hat Emily eine persönlichere Verbindung zur Handlung, da sie ihren Onkel finden und mit dem seltsamen Fluch namens The Hartwood Curse umgehen muss.“

Die Unterschiede werden sich unter anderem in den Zwischensequenzen widerspiegeln. Auch die Reaktionen der NPCs, denen Spieler im Verlauf der Handlung begegnen werden, unterscheiden sich abhängig von der gespielten Hauptperson.

„Außerdem wird der Spieler je nach gewähltem Protagonisten exklusive Level und Teile des Herrenhauses sehen. Es ist also ein großer Anreiz, das Spiel mehr als einmal durchzuspielen“, so die Macher weiter.

Ebenfalls bestätigte der Entwickler Pieces Interactive, dass die Integration von Raytracing nicht geplant ist. „Was das komplette Spiel betrifft: Wir planen derzeit keine Raytracing-Unterstützung und arbeiten noch an den genauen technischen Details.“ Letztere sollen in den kommenden Monaten folgen.

In der Zwischenzeit können interessierte Spieler den „Alone in the Dark“-Prolog aus dem PlayStation Store laden. Er spielt vor der Handlung des Hauptspiels und zeigt Grace Saunders, wie sie sich durch einen Teil von Derceto Manor wagt, um Emily Hartwood einen Brief zu überbringen.

