Alone in the Dark: Spielzeit der beiden Kampagnen bekannt

Während "Alone in the Dark" dem Launch entgegenstrebt, wurden Informationen zur Spielzeit geteilt. Sie erstreckt sich über zwei unterschiedliche Perspektiven der Geschichte.

„Alone in the Dark“ wird mit einem Reboot widerbelebt. Verglichen mit dem Original hat sich inhaltlich einiges getan. So greift die Neuauflage die Geschichte des Originalspiels auf und erweitert diese. Als Protagonisten treten Emily Hartwood und Edward Carnby in Erscheinung, die jeweils einen eigenständigen Blick auf die Geschichte werfen lassen.

Doch wie lange werden die beiden separaten Story-Einblicke die Spieler beschäftigen? In einem Gespräch mit den Redakteuren von Gamingbolt wurde Pisces Interactive mit der Frage konfrontiert, auf welchen Umfang sich Spieler von „Alone in the Dark“ im Schnitt einstellen können.

„Wir streben eine Spielzeit von 6 bis 10 Stunden für eine Kampagne an“, heißt es vonseiten der Entwickler. „Um die gesamte Geschichte zu erleben, erwarten wir, dass die Spieler das Spiel mindestens zweimal spielen.“

Exklusive Zwischensequenzen, Orte und mehr

Ebenfalls betonte Pisces Interactive, dass sowohl Emilys als auch Edwards Kampagnen exklusive Zwischensequenzen, Orte und Sequenzen enthalten werden, die in der jeweils anderen Kampagne keine Rolle spielen. Über die exklusiven Level berichteten wir schon im Vorfeld.

Auf die Marke ansich angesprochen erklärte der Entwickler, dass das Unternehmen „langfristig an die Franchise gebunden“ ist und „gerne“ mögliche Fortsetzungen basierend auf dem Feedback und dem Erfolg des kommenden Reboots in Erwägung ziehen möchte.

Spieler, die bereits von „Alone in the Dark“ überzeugt sind, können unter anderem im PlayStation Store eine Vorbestellung abschließen. PlayStation Plus-User erhalten dabei einen Sonderrabatt in Höhe von zehn Prozent und zahlen am Ende 53,99 Euro statt der sonst üblichen 59,99 Euro.

„Alone in the Dark“ wird am 25. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Ein kostenlos spielbarer Prolog kann bereits aus dem PlayStation Store geladen werden.

