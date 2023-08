The First Descendant: Beta verschoben – Termin & Infos zu vorgenommenen Verbesserungen

The First Descendant:

Wie der Publisher Nexon bekannt gab, wird die offene Crossplay-Beta zum Coop-Titel "The First Descendant" etwas später als ursprünglich geplant starten. Die zusätzliche Zeit wird von den Entwicklern genutzt, um bis zum Start der Beta im nächsten Monat diverse Verbesserungen vorzunehmen.

Die Beta zu "The First Descendant" startet etwas später.

Ursprünglich sollten interessierte Spielerinnen und Spieler bereits in diesem Monat die Möglichkeit erhalten, im Zuge der offenen Beta einen ersten Blick auf „The First Descendant“ werfen und den Entwicklern wertvolles Feedback zukommen lassen zu können.

Wie der verantwortliche Publisher Nexon einräumte, werden wir uns allerdings noch etwas länger gedulden müssen, da sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, die Open-Beta von „The First Descendant“ zu verschieben. Als neuen Termin nannte Nexon den Zeitraum vom 19. bis zum 25. September 2023, in dem der Coop-Titel ausführlich angespielt werden kann.

Weiter heißt es in der heutigen Ankündigung, dass die Verschiebung der Beta dazu führt, dass weitere Verbesserungen vorgenommen werden können. Beispielsweise profitieren Spielerinnen und Spieler auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S in der Beta von „The First Descendant“ von zwei Darstellungsmodi: Dem Quality- und dem Performance-Modus.

Welche Verbesserungen durch die Verschiebung der Beta sonst noch geboten werden, verrät euch die folgende Übersicht.

Diese Verbesserungen bekommt die Beta spendiert

Quality-of-Life-Optimierungen

Überarbeitete Steuerung des Greifhakens und neue Parkour-Bewegungen

Neues Modulsystem (ehemals Rune genannt)

Verbesserte Sprungbewegungen

Verbesserte Schallwirkungen der Waffen

Überarbeitete Benutzeroberfläche und Elemente der Benutzererfahrung

Überarbeitete Erzählungen und Prolog

Eine neue zusätzliche Handlung

Eine mysteriöse neue Karte (Das Sterile Land)

Neue Gameplay-Inhalte

Elf spielbare Descendants und zwei ultimative Descendants

Elf neue ultimative Waffen mit einzigartigen Effekten

Acht Bosse für den Void Intercept Battle

Zwei neue Karten für den Void Intercept Battle

Neues kosmetisches System

Verbesserte Weltmissionen

Neue Belohnungen in der Open-Beta

Nur für Teilnehmer der Open Beta verfügbar

Alle Teilnehmer erhalten eine limitierte soziale Bewegung.

Erreiche den Descendants -Level 20, um bei der Veröffentlichung ein Anpassungsobjekt für den Rücken zu erhalten.

„The First Descendant“ wird von Nexon als ein Loot-basierter Science-Fiction-Shooter beschrieben, der in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht und mit einer Unterstützung des Crossplay-Features versehen wird. Somit wird es möglich sein, Gruppen mit Spielerinnen und Spielern zu bilden, die auf einer anderen Plattform als ihr selbst unterwegs sind.

Wer sich für eine Teilnahme an der offenen Beta des Coop-Titels registrieren möchte, findet auf der offiziellen Website weitere Details und die Möglichkeit zur Anmeldung.

„The First Descendant“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung. Ein Releasetermin wurde bislang nicht genannt.

