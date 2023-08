WrestleQuest: Kritischer Bug sorgt für kurzfristige Verschiebung – Neuer Termin steht

Eigentlich sollte das Indie-Rollenspiel "WrestleQuest" heute für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden. In letzter Sekunde entdeckten die Entwickler der Mega Cat Studios jedoch einen kritischen Bug und mussten ihr neues Projekt kurzfristig verschieben.

Nach einer Verschiebung sollte das Rollenspiel „WrestleQuest“ ursprünglich heute für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden. Wie aus einer aktuellen Mitteilung der Mega Cat Studios hervorgeht, werden sich interessierte Spielerinnen und Spieler allerdings noch etwas länger gedulden müssen.

So stießen die Entwickler kurz vor dem Release von „WrestleQuest“ auf einen kritischen Fehler, der auf mehreren der versorgten Plattformen auftrat und dazu führen konnte, dass der eigene Spielfortschritt verloren geht.

„Bei den abschließenden Überprüfungen unserer Startplattformen haben wir festgestellt, dass es möglich ist, dass Spieler ihren Spielstand in WrestleQuest verlieren, wenn sie das Spiel auf verschiedenen Geräten spielen“, so die Mega Cat Studios.

„Da dieses Spiel mit stundenlangem Inhalt gefüllt ist und der Spielerfortschritt von großer Bedeutung ist, könnten wir unsere Fans niemals so im Stich lassen.“

Entwickler nennen den neuen Releasetermin

Viel länger werden sich die Spielerinnen und Spieler allerdings nicht gedulden müssen, da sich die Verschiebung von „WrestleQuest“ in einem überschaubaren Rahmen bewegt. Als neuen Releasetermin riefen die Mega Cat Studios den 22. August 2023 aus, womit sich die zusätzliche Wartezeit auf gerade einmal zwei Wochen beläuft.

„WrestleQuest“ wird von den Entwicklern als eine liebevolle Hommage an die legendäre Wrestling-Zeit der Achtziger und Neunziger Jahre beschrieben. Ihr schlüpft in die Rolle eines angehenden Wrestlingstars und bahnt euch einen Weg durch ein rundenbasiertes Rollenspiel, das laut offiziellen Angaben vor allem mit seiner unterhaltsamen Geschichte und dem etwas anderen rundenbasierten Kampfsystem punktet, in dem ihr gegen bekannte Wrestler wie Diamond Dallas Page oder Jeff Jarrett antretet.

Weiter heißt es, dass ihr euch in der rund 50 Stunden langen Kampagne auf ein Wiedersehen mit Wrestling-Legenden wie den Road Warriors oder Jake „The Snake“ Roberts freuen dürft, die sich euch anschließen, wenn ihr die dafür nötigen Voraussetzungen erfüllt. Zudem sollen abseits der Haupthandlung zahlreiche unterhaltsame Nebenmissionen und optionale Ziele warten.

„WrestleQuest“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

