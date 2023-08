Immortals of Aveum: Launch-Trailer und die Speichergröße auf PS5

Immortals of Aveum:

Kurz vor der Veröffentlichung des magischen Shooters "Immortals of Aveum" hat EA den Launch-Trailer hochgeladen. Zudem ist bekannt, wie viel Speicherplatz auf der PS5 gebraucht wird.

"Immortals of Aveum" steht vor der Tür.

Noch einmal schlafen, dann könnt ihr „Immortals of Aveum“ zocken. Am morgigen Dienstag erscheint der Magie-Shooter nämlich für PS5, Xbox Series X/S und PC. Um eure Vorfreude kurz vor dem Release noch einmal zu steigern, hat Electronic Arts bereits gestern den Launch-Trailer freigegeben.

„Willkommen in Aveum, einer Welt, die von Jahrtausenden des Konflikts und Blutvergießens geprägt ist. Ihre fünf Königreiche wurden auf zwei Supermächte reduziert: Lucium und Rasharn. Zwischen ihnen liegt die Wunde, ein unendlich tiefer Abgrund im Zentrum der Welt, dessen Risse die Königreiche trennen“, ist unter anderem in der Beschreibung geschrieben.

Im Mittelpunkt der Geschehnisse steht Jak, den ihr verkörpern werdet. Er zählt zu den seltensten Arten eines Magieanwenders, den sogenannten Triarch Magnus. Gemeinsam mit dem Orden der Unsterblichen muss er die Geheimnisse von Aveums Vergangenheit lüften.

Entwickelt von früheren CoD- und Dead-Space-Entwicklern

Der zuständige Entwickler ist Ascendant Studios. Hier sind Leute am Werk, die früher an „Call of Duty“ und „Dead Space“ gearbeitet haben. Mit diesem Projekt liefern sie einen Ego-Shooter mit magischen Fähigkeiten, die für Abwechslung im Genre sorgen sollen.

Es handelt sich hierbei um ein klassisches Einzelspieler-Erlebnis. Ein Multiplayer- oder Koop-Modus wird nicht geboten.

Bestellt ihr jetzt noch schnell vor, erhaltet ihr als Bonus den Ausrüsungsgegenstand „Gereinigter Lichtbogen“ dazu. Damit verstärkt ihr den blauen Angriffszauber und den Raserei-Zauber „Zerschmettern.“

Der Preis für die Standard-Edition: 79,99 Euro. Möchtet ihr noch mehr Inhalt, kriegt ihr für zehn Euro mehr eine Deluxe Edition. Hier stecken neben dem Hauptspiel ein weiterer Ausrüstungsgegenstand, drei Ringe, zwei Armschienen und drei Totems drin.

Wie groß die Dateigröße auf der PS5 ausfällt? Das verrät ein auf Reddit aufgetauchtes Foto von der physischen Edition. Dort steht, dass ihr mindestens 70 Gigabyte an freiem Speicherplatz benötigt.

