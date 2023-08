The Division 2: Für eine bessere Spielerfahrung – Seasons werden verlängert

The Division 2:

Wie die Entwickler von Ubisoft Massive bekannt gaben, werden die Seasons von "The Division 2" auf vier Monate verlängert. Ein Schritt, der das Studio in die Lage versetzen soll, sich mehr Zeit für die Seasons zu nehmen und die allgemeine Nutzererfahrung zu verbessern.

Die zweite Season von "The Division 2" startet im Oktober.

Auch bei „The Division 2“ planten die Entwickler bislang mit Seasons, die neue Inhalte mit sich brachten und sich über einen Zeitraum von drei Monaten erstreckten.

Wie die Verantwortlichen von Ubisoft Massive über den offiziellen Twitter-Kanal bekannt gaben, entschloss sich das Studio dazu, die Laufzeit der „The Division 2“-Seasons von drei auf vier Monate zu erhöhen. Dies führt dazu, dass die zweite Season des fünften Jahres erst im Oktober und nicht wie ursprünglich geplant im September an den Start gebracht wird.

Laut Ubisoft Massive führt die Verlängerung der Seasons dazu, dass sich die Entwickler mehr Zeit für die Arbeiten an den Seasons nehmen und so die allgemeine Spielerfahrung verbessern können.

Bessere Inhalte und technische Verbesserungen

Zu den verlängerten Seasons führte Ubisoft Massive aus: „Diese Änderung ermöglicht es uns, mehr Zeit und Ressourcen zuzuweisen, damit wir technische Verbesserungen am Spiel vornehmen können, parallel zu den saisonalen Inhalten, die Sie erwarten.“

„Wir sind fest entschlossen, das bestmögliche Erlebnis in The Division 2 zu bieten. Ohne Ihre Unterstützung und Hingabe wären wir niemals so weit gekommen. Wir schätzen Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während wir uns auf diese Verbesserungen konzentrieren“, ergänzten die Entwickler und nutzten gleichzeitig die Gelegenheit, um sich bei der Community für ihre Unterstützung zu bedanken.

Weitere Details zu den Inhalten und Neuerungen, die mit den nächsten Seasons der fünften Season den Weg in „The Division 2“ finden werden, möchten die Entwickler von Ubisoft Massive zu gegebener Zeit nennen.

„The Division 2“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich. Zwar lässt sich der Titel über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 in 60 Bildern die Sekunde und mit reduzierten Ladezeiten spielen, mit nativen Umsetzungen des Agenten-Thrillers für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S sollten wir allerdings nicht rechnen.

