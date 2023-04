The Division 2: Year 5 mit Seasons 1 bis 4 und „Abstieg“ vorgestellt

The Division 2:

"The Division 2" startet im Juni in das fünfte Jahr. Mit dabei sind einmal mehr vier Seasons mit neuen Inhalten, darunter der Modus "Abstieg".

Ubisofts Langzeitprojekt „The Division 2“ startet bald in eine neue Runde. So wird Year 5 im Juni 2023 freigeschaltet und mit „Abstieg“ einen neuen Modus einführen, der im Vorfeld auf dem öffentlichen PC-Testserver ausprobiert werden kann. Er soll dort am heutigen 21. April 2023 zur Verfügung gestellt werden.

Informationen zu den Seasons

Zu den einzelnen Seasons von Year 5 wurden im Zuge der Ankündigung die ersten Informationen geteilt. So liefert Season 1 „Gebrochene Flügel“, die bereits im Juni starten wird, eine neue Variante von „Fahndung“ und führt den bereits erwähnten Spielmodus „Abstieg“ ein. Dabei handelt es sich um einen Rogue-lite-Modus, der allen „The Division 2“-Spielern mit Beginn von Year 5 kostenlos zur Verfügung stehen wird.

Zudem dürfen sich Spieler von „The Division 2“ auf die Fortsetzung des Wiederaufbaus der Schloss-Siedlung über mehrere Seasons hinweg einstellen. Als Teil des Premium-Passes sind Spieler in der ersten Season ebenfalls in der Lage, Teile eines „Splinter Cell“-Outfits freizuschalten.

Season 2 „Puppenspieler“ umfasst laut Ubisoft einen herausfordernden Überfall und führt die Agenten zum Meret Estate, wo es zu einer weiteren Konfrontation mit den Cleaners kommt.

umfasst laut Ubisoft einen herausfordernden Überfall und führt die Agenten zum Meret Estate, wo es zu einer weiteren Konfrontation mit den Cleaners kommt. Season 3 „Vorposten“ lässt die Agenten über die Feiertage nach New York City zurückkehren und beinhaltet neue Geheimnisse über Aaron Keener und seine Abtrünnigen.

lässt die Agenten über die Feiertage nach New York City zurückkehren und beinhaltet neue Geheimnisse über Aaron Keener und seine Abtrünnigen. Season 4 „Schwarzer Diamant“ beinhaltet einen neuen Story-DLC, der neue Zonen, neue Hauptmissionen und eine neue Struktur für das Endgame bietet.

Jede Season umfasst neue Fahndungen, Ligen und Events. Um Zugang zu allen neuen Inhalten zu erhalten, müssen Spieler im Besitz der „Warlords von New York“-Erweiterung sein. Eine Ausnahme bildet der Modus „Abstieg“, der allen „The Division 2“-Besitzern, offenstehen wird.

Zudem wird für alle, die sich vom 25. April bis zum 9. Mai 2023 in „The Division 2“ einloggen, das „Resident Evil Leon Kennedy RPD-Outfit“ verfügbar gemacht.

„The Division 2“ kam im März 2019 auf den Markt und schlägt im PlayStation Store mit 29,99 Euro zu Buche. Regelmäßig sinkt der Preis im Rahmen von Sales auf 8,99 Euro – so geschehen zuletzt im März 2023.

