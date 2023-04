The Division Heartland: Gameplay-Vorschau und zahlreiche Details enthüllt

The Division Heartland:

Mit "Tom Clancy's The Division Heartland" befindet sich ein neuer PvPvE-Shooter in Entwicklung. Heute Abend haben wir auch offizielles Material zum kommenden Ubisoft-Spiel erhalten.

Ubisoft und Ubisoft Red Storm haben am heutigen Abend einen ersten offiziellen Einblick in den kommenden Shooter „Tom Clancy’s The Division Heartland“ gegeben.

Von der Basis in die Stadt

Es führt die Spieler nach Silver Creek, einer einst angenehmen Stadt im Mittleren Westen der USA, die nach der Ausbreitung der Dollar-Grippe ins Chaos gestürzt wurde. Eine tödlich verseuchte Umgebung voller umherstreifender Feindhorden macht die Stadt zu einem ungemütlichen Ort, an dem euch auch Krankheit und Wassermangel niederstrecken könnten.

Erstmals in der Reihe wird die Operationsbasis ein gemeinsamer Raum sein. Dabei handelt es sich um die verlassene Rollschuhbahn mit dem wunderschönen Namen „Rockit Rink“, in der man Kontakte zu anderen Spielern knüpfen, Gruppen bilden, den Charakter anpassen und abschließende Vorbereitungen treffen kann.

Wie die Entwickler im Weiteren verrieten, wird jede Sitzung sowohl in dieser Operationsbasis beginnen als auch enden. Immer, wenn man die Stadt verlässt, nimmt man die Materialien und Ausrüstungsgegenstände mit, die man auf der Expedition gesammelt hat. Dadurch kann man sich für weitere Ausflüge wappnen.

In der Operationsbasis kann man Vorräte herstellen und die Einsatztasche vorbereiten. Zudem hat man vor jeder Sitzung die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Klassen. Demnach kann man sich sowohl als Waffenexperte, Sanitäter oder Überlebenskünstler nach Silver Creek begeben. Wie von der Reihe gewohnt, wird jede Klasse eine einzigartige Fähigkeit mit sich bringen, die vor allem in der Gruppe zum Tragen kommt.

Wer sich tagsüber auf die Vorratssuche begibt, sollte sich auf die Nacht vorbereiten, da diese noch viel gefährlicher ist. Denkt schnell, arbeitet zusammen und überlebt!

Abschließend haben die Entwickler mitgeteilt, dass man einen Test- und Lernansatz verfolgt, sodass kontinuierlich Testphasen stattfinden werden, um Feedback zu sammeln und „Tom Clancy’s The Division Heartland“ weiter zu verbessern. Auf der offiziellen Seite kann man sich für zukünftige geschlossene Tests anmelden.

​Mit zwei neuen Videos vermittelt man uns bereits einen Eindruck von dem PvPvE-Erlebnis:

