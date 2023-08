TMNT Shredder’s Revenge: 13 Minuten Gameplay aus Dimension Shellshock

Kurz vor dem Launch von "Dimension Shellshock" zeigt ein neues Gameplay-Video, was Spieler in der neuen Erweiterung von "TMNT Shredder's Revenge" erleben können.

Besitzer von „TMNT Shredder’s Revenge“ können sich ab Ende August in die Erweiterung „Dimension Shellshock“ stürzen, die weitere Herausforderungen in die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles bringt.

Was der DLC inhaltlich zu bieten hat, zeigt in der Gamescom-Woche ein neues Video mit einem Überblick über das Gameplay. Präsentiert werden allerlei Kämpfe in recht unterschiedlichen Gegenden und mit neuen Fähigkeiten.

„Dimension Shellshock“ enthält den spielbaren Charakter Miyamoto Usagi, ein Verbündeter der Turtles aus der Comic-Serie. Der Kaninchen-Samurai setzt seine Klinge ein, um Abwechslung in das Gameplay zu bringen.

Spielmodus, Originalmusik und mehr

Bei „Dimension Shellshock“ handelt es sich um einen kostenpflichtigen Inhalt, der das Gameplay um einige weitere Elemente erweitert. Zu den Bestandteilen gehören neben Miyamoto Usagi ein neuer Spielmodus, Originalmusik vom Komponisten des Soundtracks und alternative Farbschemata für spielbare Kämpfer.

Parallel zu „Dimension Shellshock“ wird ein kostenloses Update für „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ veröffentlicht, das eine zusätzliche Auswahl an Farbpaletten bietet.

„TMNT Shredder’s Revenge“ kann zum Preis von 24,99 Euro aus dem PlayStation Store geladen werden. PlayStation Plus-User ab der Extra-Stufe dürfen auch ohne Zusatzkosten in den Titel eintauchen. Er ist in der entsprechenden Bibliothek vertreten.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ ist für die Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Switch erhältlich. Nachfolgend kann das Gameplay-Video zum „Dimension Shellshock“-DLC angeschaut werden. Erscheinen wird der DLC am 31. August 2023.

