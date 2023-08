PlayStation VR2: Intensivere Nutzung als beim Vorgänger – Neue Sony-Statistik

PlayStation VR2 kommt nicht nur auf ordentliche Verkaufszahlen. Auch häufig genutzt wird das PS5-VR-Headset. Sonys Kensei Akiyama ging in einem Vortrag auf das Nutzungsverhalten ein.

PlayStation VR2 fand in den ersten Wochen mehr als 600.000 Käufer und konnte damit den Anfangserfolg des Vorgängers PlayStation VR in den Schatten stellen. Doch nicht nur die Verkäufe sind auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Auch die tatsächliche Nutzung des kostspieligen PS5-Zubehörs kann überzeugen.

Darauf verwies Kensei Akiyama, General Manager beim Global Developer Technology Department von Sony Interactive Entertainment Tokyo, in einem Vortrag, der sich auf den ersten Monat nach dem Launch bezieht.

Mehr Komfort und neue Features steigern Spielzeit

Bei einem Vergleich des Nutzungsverhaltens des ersten Monats kam heraus, dass die durchschnittliche Zeit, die Spieler mit dem PSVR2-Headset verbracht haben, höher als als beim Vorgänger PlayStation VR2 war. Das heißt, im ersten Monat nach der Markteinführung wurde PSVR2 länger genutzt als die erste Generation.

Laut Akiyama ist dieser Trend auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

Ein optimiertes Design von PSVR2, das die Hardware leichter und komfortabler macht.

Die Implementierung einer Durchsichtsfunktion, die es den Benutzern ermöglicht, ihre Umgebung zu sehen, während sie das Headset tragen.

Eine komfortablere Handhabung, wie z. B. weniger Kabel für eine einfachere Einrichtung.

Die verbesserte Qualität der Spielinhalte.

Akiyama äußerte sich im weiteren Verlauf positiv zu den Ergebnissen und erklärte: „Ich habe das Gefühl, dass SIE in der Lage ist, den Spielern ein komfortables VR-Erlebnis zu bieten, das die immersive Erfahrung nicht beeinträchtigt.“

Japaner spielen vorrangig sitzend

Ein weiteres wichtiges Feature von PlayStation VR2 ist die Möglichkeit, den Spielbereich individuell zu gestalten, sodass Spieler die Inhalte so genießen können, wie es ihrer Wohnsituation entspricht.

Akiyama präsentierte darauf aufbauend Informationen darüber, wie der Spielbereich in den einzelnen Regionen im ersten Monat nach der Veröffentlichung von PSVR2 eingerichtet war. Auffallend ist, dass Spieler in Japan vorrangig die sitzende Position einnehmen und nur selten die freie Bewegung im Raum nutzen, was ein Resultat der lokalen Wohnsituation sein dürfte.

Dass viele Nutzer PSVR2 sitzend spielen, sei in anderen Regionen ebenfalls zu beobachten. Doch in Japan werde diese Option besonders häufig genutzt.

Ebenfalls ging Akiyama auf die Zahl der unterstützten Spiele ein: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von PlayStation VR2 waren 53 Titel kompatibel. Bis zum 25. August 2023 waren es 97 Spiele, und „die Zahl wächst stetig“, so Akiyama.

Alle weiteren Fakten aus dem Vortrag von Akiyama zum Thema „A Review of PlayStation5 Development“ hält 4Gamer bereit. Eine übersetzte und bebilderte Version wurde auf Resetera veröffentlicht.

PlayStation VR2 ist weiterhin eine recht teure Hardware. Der Einstieg gelingt für rund 600 Euro*. Wer 50 Euro mehr ausgibt, erhält ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“*.

