Vertigo 2: PSVR2-Version hat einen Termin – Release-Date-Trailer veröffentlicht

„Es gibt keine Spiele. Es fühlt sich bereits tot an“, schrieb kürzlich ein IGN-Journalist auf X (ehemals Twitter) und verwies auf sein verstaubtes Virtual Reality-Headset PlayStation VR2. Die Realität sieht natürlich anders aus. Der PlayStation Store ist ein halbes Jahr nach dem Launch des Headsets ordentlich gefüllt mit Software und nahezu wöchentlich kommen weitere Spiele hinzu.

Auch „Vertigo 2“ wird sich der PSVR2-Familie anschließen, nachdem die PC-Version große Erfolge feiern konnte. Die Rezessionen auf Steam reichen von „sehr positiv“ bis „äußerst positiv. Und das bei einem Preis von unter 30 Euro.

PSVR2-Version erscheint im Oktober

Inzwischen steht fest, wann „Vertigo 2“ für PSVR2 den PlayStation Store und den Handel erreichen wird. Mit dem 24. Oktober 2023 wurde der finale Release-Termin angekündigt. Für die Veröffentlichung arbeitet der Entwickler Zach Tsiakalis-Brown mit dem Publisher Perp Games zusammen. Ein Release-Date-Trailer ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Die Ankündigung des Termins enthält keine weiteren Informationen oder Details zu den spezifischen Funktionen, die „Vertigo 2“ auf PlayStation VR2 bieten wird. Fans können jedoch ein fesselndes und immersives VR-Erlebnis mit aktualisierter Grafik und einer optimierten Steuerung erwarten.

Der Titel, der als Alternative zu „Half-Life“ gehandelt wird, versetzt Spieler in die Weiten des Quantum Reactor VII. Dort müssen sie sich mit einer bizarren außerirdischen Flora und Fauna auseinandersetzen. Gleiches gilt für Androidensicherheitskräfte, deren Aufgabe es ist, den Reaktor von allem Leben zu säubern.

„Vertigo 2“ gesellt sich zu einer Reihe zugkräftiger PSVR2-Spiele. Besonders erfolgreich waren zuletzt „Synapse“, „Beat Saber“, „Pavlov“, „Moss: Book II“ und „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“. Ebenfalls lohnt ein Blick auf VR-Modi für bestehende Spiele, darunter „Gran Turismo 7“. Das Weltraumabenteuer „No Man’s Sky“ wiederum konnte mit dem jüngsten Update unter Beweis stellen, dass auch nachträgliche Verbesserungen für Begeisterung sorgen. Eingeführt wurde damit das Foveated Rendering.

PlayStation VR2 kam im Februar 2023 auf den Markt und ist weiterhin eine recht hochpreisige Hardware. Bei Amazon kann das Headset für 599 Euro* gekauft werden. 50 Euro* mehr werden für das Bundle mit „Call of the Mountain“ fällig. Mehr als 600.000 Exemplare wurden in den ersten Wochen verkauft.

