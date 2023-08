Astro Bot Rescue Mission: Portierung auf PlayStation VR2 in Arbeit?

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass Sony Interactive Entertainment sowohl in Europa als auch den USA Markenschutzeinträge zu „Astro Bot“ vornahm.

Während sich die PlayStation-Macher und die für die „Astro Bot“-Reihe verantwortlichen Entwickler von Team Asobi zu dem Ganzen bisher nicht äußern wollten, möchte der Industrie-Insider und Xbox Era-Mitgründer Nick Baker bereits mehr wissen.

Wie dieser in Erfahrung gebracht haben will, wird bei Team Asobi an einer PlayStation VR2-Portierung von „Astro Bot: Rescue Mission“ gearbeitet.

Der 3D-Plattformer erschien im Oktober 2018 für das ursprüngliche PlayStation VR und punktete seinerzeit mit seinen diversen kreativen Ideen, mit denen reger Gebrauch von den technischen Möglichkeiten des Virtual-Reality-Headsets gemacht wurde.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

Da eine offizielle Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Team Asobi noch aussteht, bleibt abzuwarten, mit welchen Verbesserungen und Neuerungen „Astro Bot: Rescue Mission“ auf PlayStation VR2 versehen werden könnte. Weiter berichtet Nick Baker, dass er bisher nur von der PSVR2-Portierung des beliebten Plattformers gehört hat.

Berichte über ein komplett neues „Astro Bot“ hingegen kamen dem Insider laut eigenen Angaben bisher nicht zu Ohren. Somit steht weiterhin die Frage im Raum, was es mit dem „ambitionierten neuen Projekt“ auf sich hat, das die Entwickler von Team Asobi bereits im Sommer des Jahres 2021 bestätigten.

Sollte Baker mit seinen Angaben Recht behalten, dann können wir wohl davon ausgehen, dass es sich bei der PlayStation VR2-Portierung von „Astro Bot: Rescue Mission“ eher nicht um das große neue Projekt von Team Asobi handelt.

Sollten sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment oder die Macher von Team Asobi zu den aktuellen Gerüchten um die „Astro Bot“-Marke äußern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den neuesten Stand der Dinge.

