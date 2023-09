Slender – The Arrival: Termin der überarbeiteten Version – Spiel als Preorder-Boni

Slender - The Arrival:

Im März 2013 kam „Slender: The Arrival“ auf den Markt. Um das zehnte Jubiläum in diesem Jahr zu feiern, kündigte Blue Isles Studios schließlich vor ein paar Wochen eine Neuauflage an. Hier kommt Epics Unreal Engine 5.2 zum Einsatz, die für eine stark verbesserte Optik mit vielen neuen Details sorgt.

Nun ist das Erscheinungsdatum des überarbeiteten First-Person-Horrorspiels bekannt: Am 18. Oktober erscheint das „10th Anniversary Update“ für PS5, Xbox Series and PC. Zahlen müsst ihr dafür einen Preis von 19,99 Euro.

PS5-Besitzer können ab dem 19. September vorbestellen. Xbox-Spieler hingegen haben diese Möglichkeit bereits ab heute. Egal, auf welcher Plattform ihr vorbestellt: Als Bonus gibt es das Action-Adventure „Valley“ aus dem Jahr 2016.

Nicht nur technische Verbesserungen sind an Bord. Die Entwickler haben auch ein neues Kapitel eingebaut. Der Vater von Charlie Matheson erlebt hier seinen schlimmsten Albtraum. Des Weiteren ist eine deutsche Sprachausgabe enthalten.

Die perfekte Gelegenheit

„Es sind 10 Jahre seit der ursprünglichen Veröffentlichung vergangen und wir haben auf die perfekte Gelegenheit gewartet, das Spiel zu verbessern und zu erweitern“, erklärt Co-Founder und Lead Designer Alex Tintor.

Die Verantwortlichen haben einen Trailer hochgeladen, um den oben genannten Termin bekanntzugeben. Außerdem ist ein Teaser online, der einen Eindruck vom neuen Kapitel liefert. Schaut euch jetzt beide Videos an:

Zu einem unbekannten Zeitpunkt folgt dann „S: Lost Chapters“ – das bisher größte Projekt des Studios. Hier geht es um die Vorgeschichte von „Slender: The Arrival“. Eine Mischung aus altbekannten und neuen Elementen ist zu erwarten.

