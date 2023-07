Slender The Arrival: Remaster und neues Projekt zum 10. Jubiläum des Horror-Titels

Slender The Arrival:

Nachdem die Blue Isle Studios im letzten Monat einen vielsagenen Teaser veröffentlichten, wurde das Remaster zum Horror-Klassiker "Slender: The Arrival" nun auch offiziell bestätigt. Darüber hinaus wurde ein neues Projekt angekündigt, das die Vorgeschichte des Titels erzählen wird.

"Slender: The Arrival" bekommt ein Remaster spendiert.

Im vergangenen Monat veröffentlichten die Blue Isle Studios einen Teaser, der darauf hindeutete, dass das Studio den zehnten Geburtstag des Horror-Abenteuers „Slender: The Arrival“ mit einem Remaster begehen könnte.

In einer aktuellen Mitteilung kündigten die Entwickler das Remaster nun auch offiziell an und gaben bekannt, dass der ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlichte Horror-Klassiker auf Basis der Unreal Engine 5.2 überarbeitet und technisch aufpoliert wird. Erscheinen wird das Update beziehungsweise Remaster von „Slender: The Arrival“ im Oktober dieses Jahres.

Jeder Schatten, jedes Material, jedes Modell und jede Begegnung mit dem mysteriösen Slender Man soll dank des technischen Upgrades in „atemberaubenden Details wiedergegeben werden“.

Der bisher größte Horror-Titel der Blue Isle Studios

Dabei bleibt es allerdings nicht. Stattdessen wurde mit „S: Lost Chapters“ ein neues Projekt angekündigt, bei dem es sich um nicht weniger als den bisher größten Titel der Blue Isle Studios handeln wird. Laut den Entwicklern dürfen wir uns hier auf ganz neue Kapitel freuen, mit denen die Vorgeschichte von „Slender: The Arrival“ erzählt wird. Auch der typische Horror der Reihe wird dabei natürlich nicht zu kurz kommen.

„Bereiten Sie sich auf eine brandneue Art von Horror vor. Tauchen Sie tiefer in die Tiefen berüchtigter Geschichten ein, die einst erzählt wurden, und entdecken Sie die schrecklichen Geheimnisse, die sie hinterlassen haben. Machen Sie sich bereit für eine immersive Reise, die gleichermaßen erschreckend und atemberaubend ist. Eine Erfahrung, die sowohl vertraut als auch anders ist…“, heißt es in der offiziellen Ankündigung weiter.

Einen konkreten Releasetermin spendierten die Entwickler der Blue Isle Studios „S: Lost Chapters“ bisher zwar nicht, wiesen jedoch darauf hin, dass bei der Erzählung eine Mischung aus bekannten Elementen und ganz neuen Geschichten geboten wird.

Plattformen wurden ebenfalls noch nicht bestätigt. Wir können aber wohl von einem Release für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

