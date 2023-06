Slender The Arrival: Erwartet uns eine Remake zum beliebten Horror-Klassiker?

Slender The Arrival:

Die Geschichte des Slenderman ist ein Internetmythos, der anfangs mit bearbeiteten Aufnahmen für einen Foto-Wettbewerb startete und mittlerweile ein etablierter Teil der Internetkultur ist. Dem vor allem aus Creepypastas der frühen 2010er-Jahre bekannten Wesen wurden mittlerweile nicht nur mehrere Gruselgeschichten und Filme gewidmet, sondern auch einige Videospiele.

Entwickler veröffentlichen Teaser-Video und setzen mysteriösen Countdown

Eines der beliebtesten ist das Survival-Horror-Spiel „Slender: The Arrival“, welches erstmals im Jahr 2013 erschienen ist und nach und nach auch auf die aktuellen Konsolen gebracht wurde. Seitdem ist es aber ziemlich ruhig um die ikonische Gruselfigur geworden. Vor kurzem sind jedoch einige Teaser online gegangen, die womöglich die Ankündigung eines neuen Ablegers rund um den schlanken Mann im Anzug andeuten.

Die Entwickler von „Slender: The Arrival“, Blue Isle Studios, haben die offizielle Webseite des Spiels aktualisiert. Dort ist nun ein Countdown zu finden, der wohl Neuigkeiten zur Spielreihe ankündigt. Zusätzlich wurde ein 14-sekündiges Teaser-Video veröffentlicht, welches wohl die Rückkehr des Slender Man zeigen soll.

Viele Fans des Slender-Mythos freuen sich auf ein Remake oder Remaster von „Slender: The Arrival“. Einige hoffen sogar auf einen Nachfolger des Horror-Klassikers. Letzteres scheint aber eher unwahrscheinlich zu sein, da das Studio nur für „The Arrival“ die Rechte an der Horrorfigur besitzt. Eine Neuauflage ist daher deutlich denkbarer. Vor allem, weil das Spiel dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert.

Was sich hinter dem mysteriösen Countdown jedoch genau verbirgt erfahren wir erst in, Stand jetzt, knapp über 30 Tagen. Am 27. Juli dürften wir mehr Infos erhalten. Doch egal ob Remake, Remaster oder etwas ganz anderes, für viele dürfte allein die Tatsache, dass uns etwas neues aus dem Slender-Man-Universum erwartet, wohl schon genug Grund zur Freude sein.

