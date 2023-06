Still Wakes The Deep: Chinese Room kündigt schaurigen Horror-Titel an – Trailer & Details

Still Wakes The Deep:

Mit "Still Wakes The Deep" kündigten die "Dear Esther"-Macher einen neuen Horror-Titel für die Konsolen und den PC an. Versprochen werden eine spannende Geschichte und eine schaurige Atmosphäre, die ihr aus der First-Person-Perspektive erlebt.

"Still Wakes The Deep" entsteht bei den Schöpfern von "Dear Esther".

Zu den Entwicklern, die den gestrigen Xbox Games-Showcase für eine Neuankündigung nutzten, gehörte unter anderem The Chinese Room, das Studio hinter Werken wie „Dear Esther“, „Amnesia: A Machine for Pigs“ oder „Everybody’s Gone to the Rapture“.

Wie The Chinese Room bekannt gab, wird aktuell am Horror-Titel „Still Wakes The Deep“ gearbeitet, der sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung befindet. Versprochen wird eine spannende und intensive Horrorgeschichte, die euch aus der First-Person-Perspektive präsentiert wird. Die Handlung setzt im Jahr 1975 ein, in dem es auf einer schottischen Bohrinsel zu einer Katastrophe kommt.

Ihr kämpft auf der sinkenden Bohrinsel um euer Überleben und versucht, dieser Todesfalle zu entkommen. Dabei seht ihr euch mit einem Grauen konfrontiert, das nicht von dieser Welt ist und sich eurer Logik entzieht.

Ein Horrortrip auf der rauen Nordsee

Laut den verantwortlichen Entwicklern von The Chinese Room wartet in „Still Wakes The Deep“ eine realistische und beklemmende Darstellung der Nordsee. Ihr bahnt euch einen Weg durch überflutete Gänge sowie sturmgepeitschte Decks, während ihr versucht, der Bohrinsel zu entkommen und das Überleben eurer Crew zu sichern.

Darüber hinaus steht ihr vor der Aufgabe herauszufinden, welches Grauen die Bohrinsel heimgesucht hat und für die Katastrophe verantwortlich ist. Zu den spielerischen Besonderheiten von „Still Wakes The Deep“ gehört die Tatsache, dass komplett auf Waffen oder besondere Fähigkeiten verzichtet wird.

Stattdessen setzt der Protagonist lediglich auf seinen Verstand und seine Entschlossenheit. Punkten möchte The Chinese Room sowohl mit der spannenden Geschichte als auch der schaurigen Atmosphäre, die die untergehende Bohrinsel auf düstere Art und Weise zum Leben erweckt. Vertont werden die Charaktere dabei von professionellen schottischen Schauspielern.

„Still Wakes The Deep“ erscheint Anfang 2024.

