EA Sports UFC 5: Cover-Stars bekannt und Trailer-Premiere

Nachdem „EA Sports WRC“ in dieser Woche offiziell angekündigt wurde, steht die nächste Präsentation bevor: Mit einem Teaser bestätigt wurde „EA Sports UFC 5“ bereits im vergangenen Juli. Heute folgte die Vorstellung der Coversstars. Und auch der erste vollwertige Trailer soll in dieser Woche freigeschaltet werden.

Bekannt ist dank der heutigen Vorstellung, dass auf dem Standard-Cover die ehemalige Fliegengewichts-Artistin Valentina „Bullet“ Shevchenko und der aktuelle Federgewichts-Champion Alexander „The Great“ Volkanovski zu sehen sein werden.

Auf dem Cover der Deluxe-Edition von „EA Sports UFC 5“ wird der Mittelgewichts-Champion Israel „The Last Stylebender“ Adesanya in den Mittelpunkt rücken, wie EA Sports ebenfalls bekanntgab.

Zudem wurde ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, in dem andere UFC-Kämpfer auf ihren ersten Blick auf den kommenden Trailer zu „EA Sports UFC 5“ reagieren. Daraus geht hervor, dass EA in der Lage war, einige Überraschungskämpfer in das Roster aufzunehmen.

Fighter’s reactions from their first look at the official #UFC5 Reveal Trailer 📺

Full reveal coming 9/7 at 11am EDT 🗓️ pic.twitter.com/n9TuHbgaeX

— EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) September 4, 2023