EA Sports UFC 5: MMA-Titel mit Teaser-Trailer angekündigt

Nach vorangegangenen Gerüchten hat Electronic Arts den nächsten „UFC“-Titel namens „EA Sports UFC 5“ angekündigt. Mehr als die Bestätigung ließ sich der Publisher aber nicht entlocken. Die vollständige Enthüllung soll erst im September erfolgen. Einen ersten Teaser-Trailer könnt ihr euch im unten eingebetteten Tweet anschauen.

Schon im Jahr 2021 gab es Gerüchte, dass Electronic Arts die Entwicklung eines neuen „Fight Night“-Spiels pausiert hat, um die Entwicklung der „UFC“-Franchise fortzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt war der MMA-Titel dem Vernehmen nach für eine Veröffentlichung Ende 2022 vorgesehen. Offensichtlich benötigten die Dinge mehr Zeit, da die Bestätigung letztendlich erst Mitte 2023 erfolgte.

Der letzte große Titel der Franchise war „EA Sports UFC 4“ aus dem Jahr 2020 und erschien für PS4 und Xbox One. Zum Umfang gehörten 220 Kämpfer, neue Takedown-Animationen und ein neuer Karrieremodus.

Der Titel kam damals mit einem Metascore von 78 auf ordentliche Wertungen. PlayStation Universe schrieb beispielsweise: „EA Sports UFC 4 ist zweifelsohne das beste MMA-Videospiel aller Zeiten und ergänzt eine willkommene Reihe neuer Offline- und Online-Modi mit einem überarbeiteten und unendlich ausgefeilten Kampfsystem, das jeder genießen kann.“ Für MMA-Fans gebe es nichts Besseres als das, so die Publikation weiter.

Auch PLAY3.DE nahm sich dem Titel in einem Test an:

Weniger angetan von „EA Sports UFC 4“ waren die Spieler, die für einen User-Score von 1.9 sorgten. Bemängelt wurden nicht nur die Spielmechaniken. Auch die Werbung im Vollpreisspiel sorgte bei den Käufern für wenig Akzeptanz.

Nach heftiger Kritik wurde die Fullscreen-Werbung wenig später wieder entfernt und der Publisher entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Es folgten allerlei Updates, mit denen Verbesserungen an „EA Sports UFC 4“ vorgenommen wurden.

Für welche Plattformen „EA Sports UFC 5“ erscheinen soll, ist gegenwärtig offen. Versionen für PS5 und Xbox Series X/S können durchaus erwartet werden. Ob die alten Konsolen PS4 und Xbox One mitgezogen werden, erfahren wir wohl spätestens im September.

Während die Details zu „EA Sports UFC 5“ noch ausstehen: Welche Änderungen und Verbesserungen wünscht ich euch vom neuen Teil der Reihe?

Coming soon #UFC5

Full reveal September 2023 🗓️

➡️ https://t.co/vLBNhbt3QN pic.twitter.com/qIFoAmLbWN

— EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) July 8, 2023