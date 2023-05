EA Sports FC 24: „Großes Vertrauen“ in das erste Spiel ohne FIFA-Lizenz

Aus "FIFA" wird "EA Sports FC". In diesem Jahr kommt das Rebranding erstmals zum Einsatz und in einem aktuellen Interview zeigte sich der Marken-Chef zuversichtlich. Denn es gebe Vorteile.

Die populäre Fußballreihe von Electronic Arts erscheint in diesem Jahr ohne FIFA-Lizenz, da sich die beteiligten Unternehmen nicht auf die Kosten einigen konnten. Doch auch unter dem neuen Namen „EA Sports FC“ dürften die kommenden Teile erfolgreich bleiben.

So verwies David Jackson, der Marken-Vizepräsident von EA Sports, in einem Interview darauf, dass das Unternehmen „großes Vertrauen“ in das erste Fußballspiel ohne „FIFA“-Lizenz habe.

„In all unseren Studios auf der ganzen Welt gibt es eine Menge Energie, um die Ziele zu erreichen, die wir uns mit dieser neuen Marke gesetzt haben“, so Jackson, der zugleich darauf verwies, dass „EA Sports FC“ die Zukunftsvision des Unternehmens sei.

„Ich denke, wir haben sehr gute Arbeit geleistet und hatten im Laufe der Zeit eine großartige Beziehung zur FIFA-Organisation. Aber jetzt ist die richtige Zeit für uns, einen neuen Weg einzuschlagen und unseren eigenen Weg nach vorne zu gehen, um die Erwartungen der Spieler dort zu erfüllen, wo sie sind. Und wir glauben, dass wir das am besten durch die Linse unserer eigenen Plattform tun können“, so Jackson weiter.

Rebranding bringt Vorteile

Auf die Frage, warum sich die Fans über das scheinbar einfache Rebranding freuen sollten, betonte Jackson, dass die Abkehr von „FIFA“ zu „neuen und fesselnden Erfahrungen“ für die Spieler führen werde: „Es ist ein Umdenken für uns. Wir denken jetzt sehr weitreichend über Möglichkeiten nach. Und die Bereiche, in denen wir in Zukunft Erlebnisse für die Fans schaffen wollen. Wir haben großes Vertrauen in das, was wir noch in diesem Jahr auf den Markt bringen werden.“

Schon vor eineinhalb Jahren betonte der EA-CEO Andrew Wilson, dass die FIFA-Lizenz ein „Hindernis“ für EAs Ambitionen sei und das Unternehmen daran gehindert habe, die Spiele in Modi jenseits des traditionellen 11v11 oder um „breitere digitale Ökosysteme“ zu erweitern.

Wichtig sei aber auch die Authentizität. Man habe 19.000 Fußballer, 700 Teams und 30 Ligen im Spiel. „Diese Authentizität ist das A und O eines EA Sports-Erlebnisses und wird es auch in Zukunft sein“, so die Einschätzung des Marken-Vizepräsidenten.

„EA Sports FC 24“ wird in diesem Jahr für Konsolen und PC erscheinen. Informationen zum Spiel könnten wir Gerüchten zufolge Mitte Juli 2023 erhalten.

