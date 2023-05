EA Sports FC 24: Insider nennt Termin für Enthüllung

Aus dem Hause Electronic Arts wird es in diesem Jahr kein neues „FIFA“-Spiel geben. Stattdessen entschloss sich der Publisher aufgrund von Unstimmigkeiten bei den Lizenzkosten zu einer Namensgebung, die keine zu lizenzierenden Bezeichnungen umfasst. Was sich mit dem neuen Spiel sonst noch ändern wird, erfahren wir spätestens im Rahmen der Enthüllung von „EA Sports FC 24“. Diese erhielt in dieser Woche einen mutmaßlichen Zeitrahmen.

Einem Bericht von Insider-Gaming zufolge wird „EA Sports FC 24“ voraussichtlich Mitte Juli enthüllt. „Quellen von Insider Gaming haben verraten, dass EA Sports FC 24 Mitte Juli enthüllt wird. Das aktuelle Datum für die Enthüllung ist der 12. oder 13. Juli, kann sich aber noch ändern“, so der oft gut informierte Tom Henderson in einem Beitrag.

Zu diesem Zeitpunkt können Fans zumindest mit Informationen wie das Layout der Verpackung und die Bestätigung, dass Vorbestellungen möglich sind, rechnen. Während der Veröffentlichungstermin des neuen Fußballspiels bislang nicht bekannt gegeben wurde, betonte EA zuletzt, dass der Titel während des 2. Geschäftsquartals 2024 erscheinen wird, was eine Veröffentlichung zwischen dem 1. August 2023 und dem 31. Oktober 2023 bedeutet.

Rekordergebnis für FIFA 23

Noch unter dem Label „FIFA“ konnte Electronic Arts zuletzt Rekordergebnisse erzielen. Im Zuge der Bekanntgabe der neusten Geschäftszahlen von Electronic Arts für das 4. Quartal 23 berichtete der Publisher, dass „FIFA 23“ in nur sechs Monaten die Lebenszeitverkäufe des Vorgängers übertroffen hat und damit der erfolgreichste Launch in der Geschichte der Franchise ist.

„EA hat ein starkes 4. Quartal mit einem Rekord-Nettoumsatz erzielt, der im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent gestiegen ist, was die Stärke unseres Geschäfts unterstreicht. Unsere Teams schaffen weiterhin qualitativ hochwertige Unterhaltung, angetrieben durch großartige Spiele und fesselnde Live-Dienste“, so Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts. „Wir freuen uns darauf, unseren Schwung fortzusetzen, einschließlich der mit Spannung erwarteten Einführung von EA Sports FC im Laufe dieses Jahres.“

Letztendlich ist davon auszugehen, dass es Electronic Arts mit einer größeren Marketingkampagne gelingen wird, den Namenswechsel weitgehend reibungslos zu vollziehen.

Doch auch „FIFA“ wird nicht verschwinden, sondern kehrt als eigenständige Videospielmarke zurück, die mit „EA Sports FC“ konkurrieren soll. Der FIFA-Präsident betonte vor nicht allzu langer Zeit, dass man das „beste E-Game für alle Mädchen und Jungen“ erschaffen möchte.

