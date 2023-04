EA Sports FC 24: Ultimate Team erstmals mit Frauen und gemischten Teams?

Auch wenn die Entwickler von Electronic Arts beziehungsweise EA Sports den Frauen-Fußball in der „FIFA“-Reihe zuletzt kontinuierlich ausbauten, blieben die weiblichen Kicker zumindest im beliebten Ultimate Team-Modus bislang außen vor.

Laut dem Twitter-Account „FUTSheriff“, der sich auf Leaks rund um den Ultimate Team-Modus spezialisiert hat, könnten diese Zeiten spätestens mit „EA Sports FC 24“ vorbei sein. Laut „FUTSheriff“ halten weibliche Kicker im ersten Ableger von EA Sports‘ neuer Fußballserie nämlich Einzug in den Ultimate Team-Modus.

Darüber hinaus sei es „sehr wahrscheinlich“, dass es den Spielerinnen und Spielern ermöglicht wird, mit gemischten Teams anzutreten, die sowohl aus männlichen als auch weiblichen Kickern bestehen.

Gerüchte, zu denen sich die Verantwortlichen von Electronic Arts und EA Sports bisher nicht äußern wollten. Überraschend käme ein solcher Schritt aber sicherlich nicht, da die Einbindung des Frauen-Fußballs zuletzt spürbar erweitert wurde. Beispielsweise ist es seit „FIFA 23“ möglich, im Pro Clubs-Modus, in dem die Kontrolle über einen einzelnen Spieler und nicht über das ganze Team übernommen wird, auf gemischte Teams mit männlichen und weiblichen Akteuren zu setzen.

Allerdings handelt es sich beim Pro Clubs-Modus um den einzigen Modus, der gemischte Teams unterstützt. Ob in „EA Sports FC 24“ diesbezüglich nachgebessert wird, wird die Zeit zeigen müssen. Am gestrigen Donnerstag stellte Electronic Arts das offizielle Logo der „EA Sports FC“-Reihe vor, die als geistiger Nachfolger zur „FIFA“-Serie fungieren und vom US-Publisher als Beginn einer neuen Ära beschrieben wird.

Anstatt weiterhin eine kostspielige Partnerschaft mit der FIFA zu unterhalten, möchte Electronic Arts zukünftig „die Fans in den Mittelpunkt rücken“ und setzt dabei auf eine direkte Zusammenarbeit mit den internationalen Spielern, Ligen und Vereinen. Wie es in der gestrigen Mitteilung hieß, wird daher auch die „EA Sports FC“-Reihe mit einem umfangreichen Lizenzpaket aufwarten.

Versprochen werden nicht weniger als 19.000 Profis, 700 Teams und 30 Ligen, die in einer voll lizenzierten Form in „EA Sports FC“ enthalten sind.

🚨This front row will be reality in EA FC.

Women are coming to FUT and most likely Mixed Teams will be playable!#EAFC24 pic.twitter.com/8v3giFXMIH

— Fut Sheriff (@FutSheriff) April 6, 2023