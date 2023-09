Minecraft: Hinweis auf Version für New-Gen-Konsolen – Update

Update: Microsoft meldete sich mittlerweile zu den Einstufungen zu Wort und behauptete, dass sie kein Hinweis auf eine Neuveröffentlichung von „Minecraft“ auf den aktuellen Konsolen seien.

„Angesichts der Anzahl der Plattformen und Regionen, in denen Minecraft erhältlich ist, führen wir regelmäßig Bewertungen und Updates mit verschiedenen regionalen Gremien durch. Diese aktuelle Bewertung ist kein Hinweis auf neue Versionen oder Plattformunterstützung für Minecraft in naher Zukunft“, so ein Sprecher gegenüber VGC.

Meldung vom 5. September 2023: Microsoft und Mojang bereiten „Minecraft“ offenbar für die Veröffentlichung auf New-Gen-Konsolen vor. Kurz nachdem der erfolgreiche Sandbox-Titel bei der deutschen Website für Spielebewertungen (USK) als New-Gen-Version entdeckt wurde, fand sich ein solcher Eintrag auch beim US Entertainment Software Ratings Board (ESRB).

Der bisherige Haken an der Sache: Die Einstufung erfolgte zunächst nur für Xbox Series X/S. Von der PS5 ist keine Rede, was darauf hindeuten dürfte, dass PS5-Spieler weiterhin über die Abwärtskompatibilität auf die PS4-Fassung zugreifen müssen.

Kommt auch eine PS5-Fassung?

Dass PS5-Spieler zunächst leer ausgehen müssen, könnte von Sony verschuldet worden sein. Im Rahmen der Anhörung während des Verfahrens zwischen der amerikanischen FTC und Microsoft in Bezug auf die geplante Übernahme von Activision Blizzard betonte der Xbox-Chef Phil Spencer, dass man im Jahr 2020 keinen frühen Zugriff auf die PS5-Entwicklungskits erhalten habe, was verglichen mit anderen Studios zu einem Nachteil führte.

„Sony zögerte, uns Entwicklungskits für die PlayStation 5 zu schicken, während sie sie gleichzeitig an andere Entwickler schickten, was uns im Vergleich zu anderen Entwicklern benachteiligte“, so Spencer, der meinte, dass Sony die Entwicklungskits genauso einfach an Microsoft hätte versenden können.

Eine weitere zumindest theoretische Möglichkeit wäre die Unterstützung von PlayStation VR2, die womöglich mehr Zeit benötigt. Denn die PS4-Version von „Minecraft“ unterstützt das Vorgänger-Headset PlayStation VR durchaus.

Auch Xbox-Spieler können „Minecraft“ derzeit nur auf ihrer Xbox Series X/S-Konsole spielen, indem sie die Abwärtskompatibilität der Plattform nutzen und die Xbox One-Version starten. So kann das Spiel allerdings nicht die modernen Features nutzen, darunter die leistungsfähigere Hardware der Xbox Series X/S inklusive der schnelleren Ladezeiten.

Ebenfalls hatte der Entwickler Mojang vor einigen Monaten in einen Vorschau-Build versehentlich einen Prototypcode für die Raytracing-Unterstützung auf Xbox-Konsolen gepackt, bevor er zügig wieder entfernt wurde.

Damals hieß es: „Dieser frühe Prototyp-Code wurde aus der Vorschau entfernt und deutet nicht auf Pläne für die nahe Zukunft hin, Raytracing-Unterstützung auf Konsolen zu bringen.“

Das jüngste Update von Minecraft, das sogenannte „Trails and Tales“-Update, fügte dem Spiel eine Vielzahl neuer Funktionen hinzu, darunter Archäologie, neue Materialien zum Entdecken und Bauen sowie ein neues Kirschblüten-Biom.

