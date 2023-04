Minecraft Legends: Strategie-Spin-off ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Mit der Veröffentlichung des offiziellen Launch-Trailers erinnern Mojang und die Entwickler von Blackbird Interactive an den heutigen Release von „Minecraft Legends“.

Der besagte Trailer steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert euch zum einen ausgewählte Szenen aus dem Spielgeschehen von „Minecraft Legends“. Darüber hinaus wird kurz auf die wichtigsten Features und Elemente des Spin-offs eingegangen. Mit „Legends“ wagt die „Minecraft“-Marke ihren ersten Abstecher in das Genre der Echtzeit-Strategie und soll dabei sowohl Neulinge als auch erfahrene Strategen begeistern.

Warum dieses Vorhaben nur zum Teil von Erfolg gekrönt war, verraten euch die internationalen Reviews zu „Minecraft Legends“, die bereits Ende der vergangenen Woche veröffentlicht wurden.

Das wird spielerisch geboten

Die Geschichte von „Minecraft Legends“ dreht sich um einen Helden, der die Welt hinter sich vereinen möchte, um es mit den einfallenden Piglins des Nethers aufzunehmen. In der Rolle des Helden greifen die Spielerinnen und Spieler auf verschiedene Einheitentypen zurück, die von ihnen befehligt werden können – darunter Klassiker wie die Creeper, Skelette und Zombies.

Die Armeen versetzen euch in „Minecraft Legends“ in die Lage, die Außenposten beziehungsweise Festungen der Piglins zu erobern und so die von ihnen ausgehende Gefahr ein für alle Mal zu bannen. Eine weitere Aufgabe besteht darin, Ressourcen zu sammeln, um mit ihnen Türme zu verstärken und die Dörfer der Oberwelt zu verteidigen.

Ebenfalls geboten wird laut Entwicklerangaben ein abwechslungsreicher PvP-Modus, in dem sich die Spielerinnen und Spieler zu Teams zusammenschließen und versuchen, mit strategisch klugen Strategien den Sieg davonzutragen und das gegnerische Team in die Schranken zu weisen.

„Minecraft Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

