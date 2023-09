Dying Light 2: Techland reagiert auf die Community-Kritik am Ingame-Shop

In der vergangenen Woche stellten die Entwickler von Techland das kostenlose „Summertime“-Update bereit, das „Dying Light 2“ durch einen Schwung neuer Inhalte erweiterte.

Für hitzige Diskussionen sorgte eine neue Premium-Währung in Form der DL-Punkte, die die Spielerinnen und Spieler in die Lage versetzt, im Ingame-Shop von „Dying Light 2“ kosmetische Extras zu erwerben. Auch wenn das „Summertime“-Update 500 kostenlose DL-Punkte für alle Besitzer des Spiels mit sich brachte, sorgten vor allem die Preise des Ingame-Shops für Kritik.

In einem aktuellen Statement wandten sich die Entwickler von Techland an die Community und wiesen darauf hin, dass das Studio das Feedback zum Ingame-Shop von „Dying Light 2“ aktuell genauestens analysiert, um mögliche Verbesserungen vorzunehmen.

„Soweit wir verstehen, stammt ein großer Teil der Frustration aus der Preisgestaltung der Bundles und den daraus resultierenden übrigen DL-Punkten“, so Techland.

Wie das Studio anmerkte, schauen sich die Entwickler verschiedene Verbesserungsvorschläge der Community an. „Beispielsweise überprüfen wir die Mechanik der Hinzufügung einer Option zum Kauf einzelner Gegenstände aus den vorhandenen Bundles. Auf diese Weise könntet ihr, wenn ihr noch DL-Punkte übrig habt, sie für verschiedene Bundles ausgeben“, ergänzten die Verantwortlichen.

„In der Zwischenzeit gibt es im Shop mehrere Bundles, die für weniger als 500 DL-Punkte gekauft werden können, die ihr jetzt erwerben könnt – oder ihr könnt warten, bis wir die oben vorgeschlagene Lösung implementieren“, führte Techland aus und bat die Spielerinnen und Spieler um weiteres Feedback beziehungsweise Verbesserungsvorschläge.

Sollten ausreichend Vorschläge und Feedback zusammenkommen, möchte Techland eine Frage-und-Antwort-Runde mit Tymon Smektała, dem Franchise-Director von „Dying Light“, abhalten, in der sich die Community mit Techland über mögliche Anpassungen am Ingame-Shop austauschen kann.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

