My Time at Sandrock: Gameplay-Trailer stimmt auf den Release der Stardew Valley-Alternative ein

Ende des Monats erscheint mit "My Time at Sandrock" der offizielle Nachfolger zu "My Time at Portia". Ein frisch veröffentlichter Gameplay-Trailer stimmt uns mit neuen Spielszenen aus den nahenden Release ein.

"My Time at Sandrock" erscheint Ende September für die PS5.

Zu den erfolgreichsten Titeln, die seinerzeit auf der Erfolgswelle des Indie-Hits „Stardew Valley“ schwammen, gehörte das im Jahr 2019 veröffentlichte „My Time at Portia“.

Mit „My Time at Sandrock“ entstand bei den Entwicklern von Pathea in den vergangenen Jahren der offizielle Nachfolger, der Ende des Monats unter anderem für die PlayStation 5 erscheint.

Um uns die Wartezeit bis zum finalen Release ein wenig zu versüßen und uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was der Nachfolger spielerisch zu bieten hat, wurde kurz vor der Veröffentlichung von „My Time at Sandrock“ ein weiterer Gameplay-Trailer zur Verfügung gestellt.

In dem neuen Trailer gehen die Entwickler auf die wichtigsten Gameplay-Features des Nachfolgers ein – darunter den Bau und die Erweiterung der eigenen Farm oder die diversen Upgrades, die sich mit laufender Spieldauer freischalten lassen.

Der Wiederaufbau einer Gesellschaft

„My Time at Sandrock“ wurde im Herbst 2022 angekündigt und wird laut den Machern von Pathea auf den Stärken des ersten Teils aufbauen. Ein weiteres Mal stehen die Spielerinnen und Spieler also vor der Aufgabe, eine eigene Farm zu verwalten, einer Gesellschaft zu ihrem alten Glanz zu verhelfen und eine Vielzahl abwechslungsreicher Aufgaben zu erfüllen.

Als Dreh- und Angelpunkt fungiert dabei eure Werkbank, die euch in die Lage versetzt, die euch zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen, um hunderte unterschiedliche Gegenstände herzustellen. In „My Time at Sandrock“ versetzen uns die Entwickler von Pathea in eine postapokalyptische Welt, in der es auch möglich sein wird, sich auf die Suche nach seltenen Relikten zu begeben, mit denen ihr mehr über die Spielwelt und ihre Geschichte erfahrt.

„Suchen Sie nach seltenen Materialien, entdecken Sie längst vergessene Relikte oder reisen Sie einfach zu schwer zugänglichen Orten, um eine einzigartige Aussicht zu genießen“, heißt es von offizieller Seite weiter. Die Welt von „My Time at Sandrock“ wird von mehr als 30 NPCs bevölkert, die ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen haben und gleichzeitig als Questgeber fungieren.

„My Time at Sandrock“ wird am 26. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch veröffentlicht. Die Umsetzung für die PlayStation 4 folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

