SpongeBob SquarePants – The Cosmic Shake: PS5-Version mitsamt Update auf dem Weg

SpongeBob SquarePants - The Cosmic Shake:

Anfang des Jahres erschien für PS4, Xbox One, Switch und PC ein neues „SpongeBob“-Abenteuer. Nun kündigte THQ Nordic auch Current-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X/S an.

Erscheinungstermin ist der 16. Oktober dieses Jahres. In genau fünf Wochen ist es also so weit.

Wer das Game bereits für PS4 oder Xbox One hat, darf natürlich kostenlos upgraden. Alle anderen zahlen 39,99 Euro. Sowohl in digitaler als auch in physischer Form werden die Current-Gen-Fassungen angeboten.

Am genannten Datum kommt zudem ein Content-Update für das Jump ’n Run heraus. Damit führen die Entwickler einen Fotomodus ein, mit dem ihr eure Lieblingsmomente festhalten könnt. 19 Filter stehen euch hierbei zur Verfügung, um eure Fotos personalisieren zu können.

Auch zwei neue Kostüme halten Einzug: „King Doubloon“ und „Plush Gary“. Für das erste Outfit müsst ihr alle Dublonen einsammeln, für das zweite hingegen alle Auszeichnungen freischalten.

DualSense-Funktionen werden aktiviert

Des Weiteren gibt es zwei spezielle Verbesserungen für die PS5-Version. So wird die Tonausgabe des DualSense-Controllers beim Aufheben von Items unterstützt. Zudem kommen die adaptiven Trigger zum Einsatz, wenn ihr Riffbläser und den Haken zum Schwingen verwendet.

Am Ende haben die Verantwortlichen noch zwei konkrete Bugs genannt, denen es an den Kragen geht. Wegen einem davon funktionierte die Speicherfunktion nicht mehr, beim anderen pausierte das Spielgeschehen im Ladebildschirm. Ansonsten ist von allgemeinen Fehlerbehebungen die Rede, die der Stabilität und dem Spielerlebnis zugutekommen.

Schaut euch jetzt den Trailer an, der auf die aktualisierte Version einstimmt:

