Starfield: Bethesda Todd Howard spricht über DLCs und den Start der Mod-Unterstützung

Nach dem erfolgreichen Release in der vergangenen Woche sprach Bethesdas Todd Howard über die Zukunftspläne, die die Entwickler der Bethesda Game Studios bezüglich des Rollenspiels "Starfield" verfolgen. Wie bestätigt wurde, sind in der Tat Story-DLCs geplant.

Nach dem Early-Access-Zugriff für alle Besitzer der Premium-Edition beziehungsweise des entsprechenden Game Pass-Upgrades wurde das Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ in der letzten Woche auch offiziell veröffentlicht.

Ergänzend zur Bekanntgabe, dass die Bethesda Game Studios mit „Starfield“ nicht weniger als den bisher erfolgreichsten Launch der Studiogeschichte hinlegten, sprach Bethesdas Todd Howard im Interview mit der japanischen Famitsu über die Zukunftspläne des Studios.

Nachdem in der offiziellen Beschreibung der Premium-Edition die Rede von einem DLC mit dem Namen „Shattered Space“ war, bestätigte Howard gegenüber der Famitsu, dass in der Tat Story-DLCs geplant sind.

Wann diese erscheinen werden, ließ der Game-Director hinter „Starfield“ leider offen. „Wir werden DLC veröffentlichen, aber wann wir es veröffentlichen, ist ein Geheimnis“, so Howard.

Volle Mod-Unterstützung und langfristiger Support geplant

Bleibt es bei dem bisherigen Veröffentlichungsrhythmus der Bethesda Game Studios, dann dürfte der erste große DLC zu „Starfield“ ein halbes Jahr nach dem Release des Spiels erscheinen. Somit können wir möglicherweise Anfang 2024 mit dem ersten umfangreichen Story-DLC rechnen. Bei diesem wird es allerdings nicht bleiben.

Stattdessen wurde in diesem Sommer bestätigt, dass die Entwickler eine Vielzahl neuer Inhalte zu „Starfield“ planen, die von kleineren DLCs bis hin zu größeren Add-ons reichen. Darüber hinaus arbeiten die Bethesda Game Studios an einer vollwertigen Mod-Unterstützung, die die Spielerinnen und Spieler in die Lage versetzen wird, die Welt von „Starfield“ durch eigene Inhalte zu erweitern.

Einen konkreten Termin bekam der Start der Mod-Unterstützung bislang zwar nicht spendiert, wie Howard gegenüber der Famitsu einräumte, sollten wir 2023 allerdings nicht mehr mit dem Feature rechnen. „Sobald das Spiel die volle Mod-Unterstützung hat, können Sie fast alles tun, genau wie bei unseren vorherigen Titeln“, ergänzte Howard. „Mods werden nächstes Jahr verfügbar sein. Wir werden das im großen Stil machen, weil wir es auch lieben.“

„Starfield“ ist für den PC sowie die Xbox Series X/S erhältlich und soll es laut Microsofts Phil Spencer im besten Fall auf eine ähnliche Lebenszeit bringen wie der Rollenspiel-Dauerbrenner „The Elder Scrolls V: Skyrim“.

Quelle: Famitsu

