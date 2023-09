Die Sims 5: Gratis-Download bestätigt und Informationen zum Umfang

Electronic Arts und Maxis haben weitere Informationen zu “Die Sims 5” herausgegeben. Es wird unter dem Projektnamen “Rene” entwickelt und ist Thema in einem Behind The Sims-Video, das unterhalb dieser Zeilen angeschaut werden kann.

Im Video geben die Unternehmen bekannt, dass “Die Sims 5” nach dem Launch „kostenlos heruntergeladen“ werden kann, wie es mittlerweile auch bei “Die Sims 4” der Fall ist, das im Oktober 2022 auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt wurde.

“Wir beabsichtigen, dass Project Rene kostenlos heruntergeladen werden kann. Das bedeutet, dass, wenn es fertig ist und unseren Spielern zur Verfügung steht, sie in der Lage sein werden, Project Rene beizutreten und zu spielen und es zu erkunden, ohne ein Abonnement abzuschließen und ohne das Kernspiel zu kaufen”, so Lyndsay Pearson, Vice President of Franchise Creative bei Maxis.

Die Sims 5: Start mit weniger Funktionen als Vorgänger

Wer “Die Sims 4” kennt, wird wissen, dass der eigentliche Kauf nicht der größte Posten auf der Ausgabenliste war. Denn ebenfalls kann die Social-Simulation mit zahlreichen und mitunter recht teuren Erweiterungen komplettiert werden.

Auch im Fall von “Die Sims 5” wird es offenbar einen großen DLC-Plan geben. Pearson weist ergänzend darauf hin, dass “Project Rene” zum Start nicht so viele Funktionen haben wird wie “Die Sims 4”, da seit der Veröffentlichung des Titels mehrere Updates und Erweiterungen erschienen sind.

“Wir möchten uns darauf konzentrieren, von Anfang an etwas Starkes und Zusammenhängendes aufzubauen. Also wird es definitiv nicht mit allem beginnen, was man in Die Sims 4 hat. Aber wir werden Project Rene mit der Zeit neue Erfahrungen und Inhalte hinzufügen”, heißt es dazu.

Related Posts

Pearson versicherte, dass das Spiel weiterentwickelt wird und im Laufe der Zeit neue Inhalte sowie Erfahrungen zu bieten hat. “Project Rene” integriert auch Features aus älteren Spielen der Franchise als zentrale Funktionen des neuen Spiels.

„Nun, neben den regelmäßigen Updates für das Hauptspiel werden wir Inhalte und Packs verkaufen, aber wir wollen diese Mischung ein wenig ändern“, so Pearson.

Um ein Beispiel zu nennen: In “Die Sims 4” gibt es nur die Option, das Wetter durch den Kauf von “Jahreszeiten” zu erleben. Doch im Rahmen von “Projekts Rene” wird die Möglichkeit eröffnet, kostenlos grundlegende Wettersimulationen ins Hauptspiel zu integrieren. Ein zusätzliches Paket könnte dann käuflich erworben werden und sich auf winterliche Aktivitäten wie Eistanz oder Schneemannbauwettbewerbe fokussieren.

Die Sims 4 bleibt bestehen: EA plant weitere Inhalte trotz Release von Die Sims 5

Während sich “Die Sims 5” gemächlich dem noch unbestimmten Launch nähert, kam die Frage auf, wie es nach dem Debüt des neuen Teils mit “Die Sims 4” weitergehen wird. Laut Pearson sollen beide Spiele parallel vermarktet werden.

„Projekt Rene und Die Sims 4 werden weiterhin nebeneinander existieren“, heißt es dazu. „Wir planen, beide gleichzeitig zu unterstützen, und wir werden in absehbarer Zeit noch mehr spannende Inhalte für Die Sims 4 bereitstellen.“

Wohl nicht ohne Grund: Im April dieses Jahres erklärte EA, dass “Die Sims 4” mittlerweile mehr als 70 Millionen Spieler auf der ganzen Welt erreicht.

Weitere Meldungen zu Die Sims 5:

Unklar ist, wann genau “Die Sims 5” auf den Markt gebracht wird. Weitere Details zum Spiel werden im Jahr 2024 enthüllt. Erscheinen soll der Titel auf so vielen Plattformen wie möglich.

Electronic Arts erklärte zuvor, dass “Die Sims 5” sowohl Solo- als auch Multiplayer-Gameplay enthalten wird, während auf allen unterstützten Geräten, einschließlich Mobilgeräten, dasselbe Erlebnis geboten werden soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Die Sims 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren