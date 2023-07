Die Sims 4 Pferderanch: Pferde brechen ein und besuchen Sims auf der Toilette

Nach Jahren des Bettelns und des Flehens erhalten die Spieler von „Sims 4“ mit dem neuen Erweiterungspack „Pferderanch“ endlich ihre oft gewünschten Pferde. Diese können sich aber anscheinend kaum benehmen und brechen nun in die Häuser der Sims ein.

Lange haben sich die Spieler der beliebten Lebenssimulation „Die Sims“ Pferde für ihre virtuellen Bewohner gewünscht. In „Die Sims 4“ geht der Wunsch endlich in Erfüllung. Seit dem 20. Juli 2023 ist das Erweiterungspack „Pferderanch“ erhältlich, das neben Pferden auch Ziegen und jede Menge Zubehör ins Spiel bringt.

Doch wie die Nutzer nun feststellen mussten, kennen die neuen Vierbeiner in „Die Sims 4“ anscheinend kein Benehmen. Die Pferde können sich scheinbar kaum von ihren Sims trennen und brechen gerne in ihre Häuser ein, um ihnen beim Schlafen zuzuschauen.

Pferde brechen in Häuser ein, aber zum Glück nicht in Apartments

So berichtet der Nutzer Abi Doang über Twitter, dass die Pferde in „Die Sims 4 Pferderanch“ normale Türen benutzen können. Das führt jedoch dazu, dass die Vierbeiner bei den Sims plötzlich im Wohnzimmer stehen, wenn ihnen danach ist. Der Spieler rät dazu, die Türen des eigenen Hauses vor den Pferden zu verschließen, damit sich diese nicht einfach überall breit machen.

Der Nutzer zeigt auch einige Bilder der Pferde, die seinen Sims ein wenig zu nah auf die Pelle rücken. So steht ein Gaul etwa plötzlich im Schlafzimmer, während ein Sim ein Nickerchen hält. Bei einem anderen Sim taucht ein Pferd unerwartet im Badezimmer auf, während die Spielfigur auf der Toilette sitzt. Wie Abi Doang weiter berichtet, können die Pferde zwar in die Eigenheime der Sims einbrechen, in Apartment-Gebäude kommen die Huftiere jedoch nicht.

Die Erweiterung „Die Sims 4 Pferderanch“ ist seit dem 20. Juli erhältlich und bringt neben neuen Tieren auch neue Kleidung, Frisuren, Möbel und weitere Items ins Spiel. Die Spieler können sich eine eigene Ranch aufbauen und sich um ihre Pferde und Ziegen kümmern. Neue Tiere können gekauft oder gerettet werden, zudem können Fohlen auf der Ranch geboten werden. Die Sims können dazu die Bar oder den Tanzsaal besuchen sowie im Reitpark trainieren.

Quelle: GamesRadar

