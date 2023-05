Sims 4: EA kündigt neue Bugfixes an – Spieler wollen beliebten Fehler aber behalten

Eigentlich sollten sich die Spieler freuen, wenn die Entwickler einen neuen Patch ankündigen, der einige Fehler beheben soll. Doch nicht so in der „Die Sims 4“-Community. Die Nutzer trauern derzeit einem sehr beliebten Bug hinterher, der schon 2019 gemeldet, nun aber ein für alle Mal ausgemerzt werden soll.

Der Community zufolge gäbe es weitaus dringlichere Fehler, als der beliebte Kamera-Trick. Zudem können die Spieler den Bug nutzen, sie müssten es aber nicht.

Spieler erheucheln sich durch Kamera Freundschaften

Der beliebte Bug in „Die Sims 4“ hat mit der Kamera mit Stativ aus dem Moschino-Accessoires-Pack zu tun. Machen zwei Sims gemeinsam ein Foto mit dieser Kamera, wachsen die Freundschaft und der Ruf zwischen den beiden Charakteren dramatisch. Wie Spieler berichten, kann die Freundschaft zwischen zwei Sims, auch wenn sie sich gerade erst kennengelernt haben, mit dieser Kamera in rund zehn bis 15 Fotos maximiert werden.

Dass die Entwickler den Fehler nach so vielen Jahren nun fixen wollen, stinkt einigen Spielern gewaltig. „Behebt den Foto-Bug nicht, meine Sims werden keine Freunde mehr haben“, heißt es etwa in Beiträgen in den sozialen Medien. „Wow, jetzt müssen meine Sims wieder Sterne beobachten“, schrieb ein Spieler, bevor er von einem weiteren Nutzer korrigiert wurde, dass die Entwickler den schnellen Anstieg der Freundschaft beim Sternengucken vor Jahren bereits gefixt haben.

Mehr zu „Die Sims 4“:

Auf Reddit finden die Nutzer deutlichere Worte. Ihrer Meinung nach gäbe es dringlichere Probleme im Spiel, als einen alten Freundschafts-Bug zu beheben. So würde schon seit sechs Jahren der Fehler bestehen, dass Pflanzen statt zu wachsen wieder zu Samen werden. Außerdem käme es noch immer zu unangemessenen Beziehungen zwischen den Sims, etwa zwischen Kleinkindern und Erwachsenen. Auch würde es immer wieder passieren, dass Kleinkinder in „Die Sims 4“ am anderen Ende der Stadt abgesetzt werden, wenn sie von der Kinderbetreuung zurückkommen. Einen Fix für diese Probleme gebe es von EA aber nicht, so die Nutzer.

Quelle: Reddit, PC Gamer, EA

Weitere Meldungen zu Die Sims 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren