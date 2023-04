Sims 4: Nach Patch – Spieler erkennen eigene Sims nicht mehr

Am vergangenen Dienstag haben die Entwickler von „Die Sims 4“ auf allen Plattformen einen neuen Patch für die Lebenssimulation veröffentlicht. Das Update brachte neben einigen neuen Features auch eine ganze Reihe an Bugfixes für das Grundspiel, die Erweiterungen und für die verschiedenen Packs ins Spiel.

Leider scheint sich dabei auch ein besonders unangenehmer Fehler eingeschlichen zu haben. Kurz nach dem Update meldeten sich die ersten Nutzer, die über veränderte Gesichter bei ihren Sims klagten.

Update bringt Unterbiss und lässt Sims schielen

Nach dem Update am Dienstag meldeten sich einige Sims-Fans in den sozialen Medien, um zu berichten, dass ihre digitalen Schützlinge nach dem Patch irgendwie seltsam aussehen würden. So seien etwa die Augen kleiner oder größer, schief oder eingefallen. Die Zähne seien ebenfalls unförmig oder würden falsch ausgerichtet sein. Andere Spieler berichteten von Über- oder Unterbissen.

Der Fehler machte aber nicht nur bei den humanoiden Sims halt, sondern veränderte auch die Gesichter von Hunden und Katzen in „Die Sims 4“. Innerhalb kürzester Zeit haben sich über 1.200 Spieler im offiziellen Suport-Forum der Lebenssimulation gemeldet und Bilder dieses kuriosen Bugs gepostet. Electronic Arts hat den Fehler bereits untersucht und arbeitet an einer Lösung.

Das Problem soll zwar „so schnell wie möglich“ behoben werden, einen Termin für den Fix gibt es jedoch noch nicht. Wie das Unternehmen über Twitter schrieb, sollen nach der kommenden Korrektur alle Sims, die vor dem Update vom 18. April erstellt wurden, wieder normal aussehen. Kreaturen, die nach dem Update vom 18. April erstellt wurden, werden kleinere Anpassungen haben, da sie korrekt gerendert werden.

Quelle: Polygon

